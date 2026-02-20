Castilla-La Mancha, segunda comunidad donde más creció la compraventa de viviendas el pasado año: 35.379 operaciones

Castilla-La Mancha incrementó en 2025 el número de compraventas de viviendas, situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor subida. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentaron las operaciones un 17,8 %, hasta las 35.379.

Del total, 33.588 fueron sobre vivienda libre y 1.791 sobre protegida. Asimismo, hubo 7.270 compraventas de vivienda nueva y 28.109 de usada.

Según los datos, el pasado 2025 se ejecutaron en la región 146.983 transmisiones inscritas en los registros de la propiedad, de las que 51.155 fueron sobre fincas rústicas y 95.828 sobre urbanas.

De las transmisiones sobre las rústicas, 20.884 fueron por compraventa, 1.474 por donación, 380 por permuta, 20.605 por herencia y 7.812 por otras vías.

De las 55.713 viviendas transmitidas, 35.379 fueron por compraventa, 960 por donación, 48 por permuta, 9.682 por herencia y 9.644 por otras vías.

La provincia de Toledo fue la que más compraventa de viviendas registró el pasado ejercicio, con 22.300. Le siguen Ciudad Real, con 12.618 operaciones; Albacete, con 8.094; Guadalajara, con 8.603; y Cuenca, con 4.098.

Datos de diciembre

En el último mes del año, Castilla-La Mancha creció un 18,4 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 2.818 operaciones. Un dato muy superior a la subida nacional, que se situó en el 7,87 %.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en la región, 2.707 se realizaron sobre viviendas libres y 111 sobre inmuebles de protección oficial. Además, 618 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.200 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre, se transmitieron 7.624 fincas urbanas a través de 4.970 compraventas, 1.265 herencias, 181 donaciones, 11 permutas y 1.197 operaciones de otro tipo.

Panorama nacional

En cuanto al panorama nacional, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5 %, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, la mayor cifra en 18 años. Con este repunte, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7 % en 2024.

Del total, se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3 % más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1 %, hasta las 155.910. El 93,2 % de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8 % protegidas.

Por encima de Castilla-La Mancha solo se encuentra Castilla y León, con una subida del 18,9 %. A la región castellanomanchega le siguen La Rioja, con el 16,3 %, y Extremadura, con el 16,1 %. Los aumentos más moderados los registraron Navarra, con el 2,2 %; Canarias, con el 4,5 %; y Madrid, con el 4,8 %.