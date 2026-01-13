Tres nuevos proyectos elevan a 71 las iniciativas de plantas de biogás en Castilla-La Mancha: casi la mitad, en Toledo

Tres nuevos proyectos de macroplantas de biogás y biometano en Los Yébenes (Toledo), La Roda (Albacete) y Talavera de la Reina (Toledo) han elevado a 71 el número de instalaciones previstas en Castilla-La Mancha.

Así ha informado este martes la plataforma Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, según los datos de la web de la Junta de Comunidades, explicando que casi la mitad de los proyectos se concentran en la provincia de Toledo, con 34 iniciativas. Le siguen Albacete, con 15; Ciudad Real, con 13; Cuenca, con cinco; y Guadalajara, con tres.

De las 71 plantas proyectadas, 40 superan las 150.000 toneladas de capacidad, 21 sobrepasan las 200.000 toneladas y tres exceden las 300.000 toneladas. Por ello, el tamaño medio de planta se sitúa en 159.000 toneladas.

A falta de los datos de ocho proyectos, las plantas presentadas suponen más de 10,3 millones de toneladas de residuos, el 67 % de los residuos identificados en el Plan regional de Biometanización 2024-2030.

Seis proyectos archivados

La plataforma ha recordado que seis proyectos han sido archivados ante la "fuerte contestación social" en sus municipios. Iniciativas que iban a desarrollarse en Albacete, dos en Almansa, Corduente, Fuentealbilla y Quintanar de la Orden.

Además, en diciembre concluyó el segundo periodo de información pública del Plan regional de Biometanización, que ha recibido 15.701 alegaciones solicitando su retirada.

"Existe una burbuja especulativa en torno al biogás. La regulación ha quedado en manos del libre mercado, sin establecer condiciones sobre tamaño o transporte de residuos, entre otros aspectos", ha explicado.