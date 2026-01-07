Las rebajas de enero generarán 7.185 contratos en Castilla-La Mancha, un 5,8% más que el año pasado

La campaña de rebajas de invierno de 2026 va a generar 7.185 contratos en Castilla-La Mancha, un 5,8 % más que el año pasado cuando se alcanzaron 6.790.

Esta es la previsión que hace la empresa Randstad, que sitúa a Toledo como la provincia que más contratos firmará (8,3 % más) junto a Guadalajara y sus 2.575 nuevas firmas que suponen un incremento del 6,4 %.

Por detrás aparecen Albacete, con un 3,8 % más; Cuenca, con un incremento del 1,1 %; y Ciudad Real, que firmará 680 nuevos contratos, la misma cifra que el año pasado.

En el conjunto nacional, esta campaña generará casi 143.500 contrataciones, lo que supone un 2,5 % más que en 2025, con protagonismo especial del transporte y la logística (79.760 contratos).

Transporte y logística

El sector del transporte y la logística representa el 55,6 % del total de contrataciones generadas durante las rebajas, aunque ha descendido un 3,8 % respecto al año anterior, mientras que, en el caso del comercio, se espera que los contratos experimenten un repunte del 11,7 %, hasta los 63.735.

En términos absolutos, las comunidades con mayor volumen de contratos son Cataluña (26.170), Madrid (23.330) y Andalucía (23.215), que acumulan el 50,6 % de todas las firmas previstas para esta campaña.