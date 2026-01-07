Imagen de un comercio de Toledo en rebajas.

Imagen de un comercio de Toledo en rebajas. Javier Longobardo

Economía

Las rebajas de enero generarán 7.185 contratos en Castilla-La Mancha, un 5,8% más que el año pasado

Según la estimación de Randstad, las provincias de Toledo y Guadalajara liderarán este crecimiento que sobre todo soportarán el comercio y la logística.

Más informaciónCastilla-La Mancha rebaja en un 8,6 % el paro en 2025 y cierra el año con 116.808 personas desempleadas

Publicada
Actualizada

La campaña de rebajas de invierno de 2026 va a generar 7.185 contratos en Castilla-La Mancha, un 5,8 % más que el año pasado cuando se alcanzaron 6.790.

Esta es la previsión que hace la empresa Randstad, que sitúa a Toledo como la provincia que más contratos firmará (8,3 % más) junto a Guadalajara y sus 2.575 nuevas firmas que suponen un incremento del 6,4 %.

Por detrás aparecen Albacete, con un 3,8 % más; Cuenca, con un incremento del 1,1 %; y Ciudad Real, que firmará 680 nuevos contratos, la misma cifra que el año pasado.

Imagen de archivo de Europa Press.

En el conjunto nacional, esta campaña generará casi 143.500 contrataciones, lo que supone un 2,5 % más que en 2025, con protagonismo especial del transporte y la logística (79.760 contratos).

Transporte y logística

El sector del transporte y la logística representa el 55,6 % del total de contrataciones generadas durante las rebajas, aunque ha descendido un 3,8 % respecto al año anterior, mientras que, en el caso del comercio, se espera que los contratos experimenten un repunte del 11,7 %, hasta los 63.735.

En términos absolutos, las comunidades con mayor volumen de contratos son Cataluña (26.170), Madrid (23.330) y Andalucía (23.215), que acumulan el 50,6 % de todas las firmas previstas para esta campaña.