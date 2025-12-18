Page augura más crecimiento económico hasta 2030: "Si Castilla-La Mancha mantiene el rumbo, somos imparables"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha felicitado por la buena marcha de la economía regional, una evolución que se materializa en la mejora de la productividad, el ambiente empresarial y los acuerdos dentro del marco del diálogo social.

Durante la firma del pacto Castilla-La Mancha, Horizonte 2030, un programa dotado con más de 15.800 millones de euros y que plantea más de medio millar de medidas, Page se ha declarado “amigo de todos” y ha remarcado el “alma muy social” con que trata de impregnar al Gobierno regional.

El líder regional ha defendido el favor de los acuerdos y ha confiado en que el pacto recién rubricado "genera oportunidades de empleo y esperanza". Además, "no deja a nadie fuera", ha puntualizado.

El Gobierno regional ha sellado la entente junto a la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez; el secretario regional de CCOO, Javier Ortega; y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás.

"Mi mayor objetivo es que nadie en esta tierra se tenga que levantar con miedo", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico. Además, ha reivindicado el trabajo realizado durante su década al frente de la Junta de Comunidades. "No ha habido bandazos bruscos, pero sí flexibilidad para adaptarnos a las curvas que han venido".

Los avances que confirman la expansión de los principales indicadores macroeconómicos son la "constatación de que muchas de las cosas que se plantearon entonces hoy son hechos evidentes".

Page ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas "que más han crecido en productividad", lo que supone que "se trabaja más y se produce mejor". Además, la región es "uno de los lugares de Europa donde menos horas se pierden por conflictos laborales o huelgas".

Desde el Gobierno regional han remarcado que "por cada empresa que ha quebrado o ha desaparecido este año se han constituido seis y media", una realidad que contrasta con la de 2015. "Hace diez años partíamos de datos absolutamente contrarios", ha añadido.

Además, ha anunciado que el próximo martes habrá una segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus, con ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros para garantizar "ese primer empujón". Según Page, "muy pocas comunidades nos pueden ganar en estímulos al crecimiento económico".

Asimismo, ha mostrado su deseo de mantener la "política fiscal congelada y que toda la inversión llegue de manera muy repartida y muy democrática".

El presidente regional augura un futuro espléndido para Castilla-La Mancha. "Si esta región mantiene el rumbo, somos imparables desde el punto de vista del crecimiento".

Inversión para "una región más próspera"

Los ocho ejes que prevé el pacto Castilla-La Mancha, Horizonte 2030 contemplan 2.742 millones de euros para economía productiva; otros 2.065 millones para las personas trabajadoras y capital humano y 1.326 millones para la investigación e innovación.

Para cohesión territorial se destinan 761 millones; a sostenibilidad y agua, 909 millones; otros 3.950 millones a agricultura, ganadería y desarrollo rural. Además, se disponen 4.065 millones para la sociedad del bienestar y 20 millones para la transición digital.

Al respecto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que el acuerdo refleja un "compromiso conjunto y un claro reflejo" que alumbrará "una región más próspera, más igualitaria, más inclusiva, con mayor progreso y con mayor cuota de bienestar para nuestra ciudadanía".

Franco ha resaltado una acción de Gobierno "con el consenso de toda la sociedad" y ha comentado que el plan multipartito "emerge de la sociedad" de la región.

Sindicatos y patronal

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha celebrado un entendimiento que "significa continuidad en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra región".

La líder sindical ha ensalzado "un compromiso compartido que se asienta en la convicción de que este plan es una herramienta clave para seguir avanzando en desarrollo, en cohesión y en empleo de calidad" en la región.

Por su parte, el máximo responsable de CCOO en la región, Javier Ortega, ha invitado a la administración y los empresarios a ahondar en el "empleo digno". Más allá de que la economía vaya "como un cohete o como una locomotora", la mejoría resultará estéril si "los hogares no llegan a final de mes y las familias no pueden costearse un alquiler o una hipoteca".

CCOO ha establecido como objetivo "fomentar la empleabilidad y eliminar las brechas salariales y de desempleo que afectan a jóvenes, mujeres, mayores de 50 años, personas migrantes y personas con discapacidad".

Por último, Ángel Nicolás, representante de Cecam, ha reivindicado un pacto "fruto de la voluntad, el diálogo, la responsabilidad compartida y la búsqueda de consensos para un objetivo común: mejorar el bienestar de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Además, ha expresado su convencimiento de que "va a favorecer a nuestras empresas y a nuestros autónomos, redundando en una mejora económica y del empleo". Para el presidente de la patronal regional, el entendimiento entre distintos supone "una clara expresión de altura de miras".