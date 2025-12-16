UGT denuncia el despido de varios de sus delegados en una residencia de Toledo: "Es una purga antisindical"

UGT ha presentado una denuncia ante los Juzgados de lo Social contra la empresa I.G.S., gestora de la residencia de mayores Virgen del Rosario del municipio toledano de Alcañizo, por "vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical después de haber llevado a cabo una purga antisindical con despidos en cadena".

Una situación que está llevando a los trabajadores a una situación de "temor" a volver a sus puestos "por miedo a represalias".

Así lo ha expresado la responsable del sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos en Toledo, Marta Elvira, que ha explicado que la dirección de la residencia "despidió a la candidata por UGT que concurría a las elecciones sindicales".

Después, hizo lo mismo con la segunda persona en la lista de la candidatura tras solo un mes como delegada sindical. "Además, han echado a trabajadoras por el simple hecho de ir a votar libremente en el proceso electoral", ha lamentado.

Para el sindicato, lo que ha ocurrido es "un ataque directo y grave contra la libertad sindical y los derechos fundamentales, una manera de proceder que se corresponde con otros tiempos en los que la represión sindical campaba a sus anchas".

"Silenciar voces críticas"

Según Elvira, lo ocurrido ha evidenciado que el objetivo de la empresa gestora de la residencia es "silenciar cualquier voz crítica y controlar a la plantilla mediante el miedo".

"I.G.S. ha traspasado todas las líneas rojas, creando en el centro un clima de miedo, hostilidad y represalia. Desde UGT Servicios Públicos no vamos a permitir que el terror sustituya a la democracia en la residencia ni en ningún otro centro de trabajo", ha sentenciado.