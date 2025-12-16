Cargan contra el proyecto de una macrogranja de pollos en Cuenca: "Generará 5.300 toneladas de estiércol al año"

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca, formada por movimientos vecinales de una treintena de municipios de la provincia, ha denunciado que la Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado la tramitación de una explotación avícola intensiva en El Herrumblar. Una instalación que tendrá una producción anual de 738.000 pollos y que se ubicaría a 600 metros de las viviendas.

Según detallan, la macrogranja está proyectada inicialmente para albergar 41.000 pollos de engorde por ciclo. Sin embargo, el propio documento descriptivo del proyecto que se ha presentado señala que "el proyecto está diseñado para ampliarse a tres naves, cada una con capacidad para unas 41.000 aves, lo que supondría una explotación con capacidad total de 123.000 pollos de engorde por ciclo de producción".

"Este tamaño supera con creces el umbral de 55.000 pollos que la ley marca para que una instalación ganadera intensiva deba ser evaluada mediante Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más riguroso y exigente que el simplificado", han afirmado.

Según la asociación, el estudio que se ha presentado reconoce que el consumo total de agua será de siete millones de litros anuales, "suministrados mediante un pozo de captación propio, también en estado de solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar".

"Se generarán 5.300 toneladas de estiércol anuales en régimen completo, que requerirán una gestión altamente controlada para evitar contaminación de suelos y aguas subterráneas. Por ello, el proyecto habla de un almacén de estiércol del que no se aportan dimensiones, capacidad de almacenamiento o frecuencia de retirada", ha criticado.

Asimismo, ha apuntado a otros efectos contaminantes derivados de la macrogranja como amoníaco, metano, dióxido de carbono, polvo y partículas.

Afecta a la salud

Pueblos Vivos ha lamentado que, pese a que la explotación rondaría los 738.000 pollos por año, "no se concretan las medidas de mitigación de la contaminación generada en el proyecto presentado".

"El documento ambiental solo dice que se controlarán las emisiones de amoníaco, pero no se aportan cifras. Hay poco rigor", ha criticado.

Al respecto, la asociación ha recordado que la exposición al amoníaco provoca irritación en vías respiratorias y ojos, e incluso a concentraciones relativamente bajas puede causar tos, bronquitis, irritación ocular, inflamación de la vía aérea.