Page anuncia que este martes se conocerá "el mejor dato de paro de noviembre de los últimos 18 años" en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el dato de paro de noviembre que se conocerá este martes será "probablemente el mejor de los últimos 18 años en cuanto a generación de empleo de un mes de noviembre en la región".

Así lo ha indicado desde Tórtola de Henares (Guadalajara), donde ha puesto la primera piedra de ID Logistics en Pulsar Logistics Park.

"Normalmente, noviembre es un mes en donde crece el paro. Pero a la espera del ciclo de las navidades, en Castilla-La Mancha mañana vamos a tener una enorme satisfacción desde el punto de vista del empleo, que hará seguir batiendo nuevos récords de empleabilidad", ha indicado.

Bono Alquiler Joven

Por otro lado, Page ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes las ayudas del Bono Alquiler Joven. Según ha detallado, la iniciativa estará dotada con ocho millones de euros que van a ir destinados "a muchísima gente que va a poder, simplemente, iniciar su trayectoria vital" y lograr el acceso a una vivienda a precios "muy asequibles".

Page ha apostado por "sacar el problema de la vivienda del frentismo en el que está instalado este país, porque se necesita otra apertura legislativa". Y ha asegurado que con la ley actual se pueden hacer cosas, pero para disponer de 300.000 o 400.000 viviendas al año, al menos durante diez años, "se necesitan cambios".

"Vamos a dar pasos en esta dirección, pero más pronto que tarde se necesita de verdad una perspectiva nueva. Hay que saltar un poco de las prevenciones que en España nos han llevado a tener una legislación tan dura que tiene mucho que ver con la corrupción", ha sentenciado.