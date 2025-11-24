Castilla-La Mancha sobrevive en la 'selva' de la vivienda: se compran las más grandes del país y las segundas más baratas

Castilla-La Mancha sigue siendo un refugio dentro del mercado español de la vivienda, convertido en una 'selva' debido a la escasez de oferta y a importes de compraventa inasumibles para muchos. Pese a que la subida de precios ha sido incesante durante los últimos años, aquí se compran las casas más grandes del país y las segundas más económicas.

Además, los castellanomanchegos se hipotecan por importes muy inferiores a la media nacional y destinan menos del 30 % de su sueldo a pagar la cuota. Así lo reflejan los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria (ERI) correspondientes al tercer trimestre de 2025, elaborada por el Colegio de Registradores.

Según la ERI, el precio medio de venta en Castilla-La Mancha durante los tres primeros trimestres del año ha sido de 967 €/m², con un incremento interanual del 8,9 %, que no llega al 9,6 % de subida nacional.

La vivienda nueva se ha situado en 1.057 €/m², manteniendo prácticamente el mismo precio que hace un año, (+0,1 %) y la usada en 944 €/m², con una subida del 11,4 % interanual que supera casi en dos puntos a la media del país (+9,7 %).

En la comparación nacional, Castilla-La Mancha ocupa el penúltimo lugar en precios, muy lejos de los 2.237 €/m² de media española. Solo Extremadura presenta niveles más bajos, con 856 €/m².

Por provincias, Guadalajara sigue siendo la más cara (1.405 €/m²), seguida de Albacete (993), Cuenca (923), Toledo (920) y Ciudad Real (743).

En las capitales, los precios oscilan entre los 1.780 €/m² de Guadalajara y los 1.323 €/m² de Ciudad Real, que es la quinta más barata del país. Los puestos intermedios son para Toledo (1.670 €/m²), Cuenca (1.532 €/m²) -destaca debido a un incremento anual del 20,5 %- y Albacete (1.468 €/m²).

Liderazgo en unifamiliares

Además, Castilla-La Mancha encabeza por completo el modelo residencial de viviendas unifamiliares y rurales:

Es la primera comunidad de España en porcentaje de compraventas de vivienda unifamiliar, con un 41,89 %, frente al 20,89 % nacional

Presenta la mayor superficie media de vivienda transmitida, con 123,9 m², muy por encima de los 101,3 m² del conjunto del país

Hipotecas bajas

Pese a que las viviendas que se compran en Castilla-La Mancha son las más grandes del país, la comunidad también destaca por el moderado esfuerzo financiero que tienen que asumir los propietarios.

La cuota hipotecaria media es de 538,9 €, frente a los 786,2 € nacionales, y los castellanomanchegos tienen que destinar el 26,4 % de su salario a pagar la hipoteca, claramente por debajo del 33,6 % nacional.

Asimismo, el endeudamiento hipotecario medio por metro cuadrado, con 959 €/m², es el segundo más bajo del país, solo por encima de Extremadura (834). La media española es de 1.729 €/m².

En el trimestre se han constituido 5.126 hipotecas (+0,7 %) y 19.931 en el cómputo anual (+20,6 %). El 42 % de las compraventas se realizaron sin financiación hipotecaria, lo que muestra un mercado menos dependiente del crédito.

Castilla-La Mancha registra además una de las tasas más altas de contratación de hipotecas a tipo variable (38,26 %), solo por detrás de Extremadura y Madrid.

Actividad en máximos

Durante el tercer trimestre de 2025, en Castilla-La Mancha se han registrado 8.930 compraventas, con un incremento del 11,6 % respecto al anterior, y un acumulado anual de 34.289 operaciones (+24,9 % interanual).

Castilla-La Mancha se mantiene así por encima del ritmo nacional y se sitúa entre las regiones más dinámicas del país.

En clave regional, la provincia de Toledo ha liderado las ventas trimestrales con 3.938 operaciones, seguida de Ciudad Real (2.057) y Albacete (1.252).

Baja presencia extranjera

El peso del comprador extranjero se mantiene en un 6,07 %, muy por debajo del 13,58 % español, lo que confirma que el mercado castellanomanchego es esencialmente doméstico.

El nuevo decano del Colegio de Registradores autonómico, Jaime Núñez, ha subrayado que "Castilla-La Mancha combina precios moderados, un volumen creciente de actividad y un modelo residencial propio basado en la vivienda unifamiliar y en la demanda interna". "Son factores que aportan estabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica al mercado", ha añadido.

Núñez ha recordado "el compromiso del Decanato con la transparencia y la fiabilidad de los datos registrales", y ha señalado que "los Registros de la Propiedad seguimos siendo un pilar fundamental para garantizar información veraz, seguridad jurídica y confianza en las operaciones inmobiliarias".