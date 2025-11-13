Un experto inmobiliario de Ciudad Real sobre por qué no se construye vivienda: "Los costes son 1.200€/m2. Es imposible"

En España se construyen aproximadamente entre 100.000 y 127.000 viviendas nuevas al año, según los datos más recientes publicados por el Ministerio de Vivienda. Una cifra que parece no cubrir la demanda actual y que ha provocado ese aumento significativo de los precios tanto de compra como de alquiler.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advirtió el pasado mes de septiembre que se requieren un mínimo de 220.000 viviendas anuales solo "para empezar a aliviar los problemas" del mercado inmobiliario. El aumento de población residente y la llegada de inmigrantes sigue ampliando ese desequilibrio entre oferta y demanda.

El último informe de BBVA Research señala que esta problemática afecta de lleno a Castilla-La Mancha. Asegura que, a pesar de ser una de las comunidades con los precios de vivienda más bajos del país, apenas logra construir la mitad de hogares que requiere su notable crecimiento poblacional (en el último trimestre ha ganado 7.180 habitantes y ya alcanza los 2,14 millones).

Rodolfo Moreno-Manzano, el experto inmobiliario natural de Herencia (Ciudad Real), ilustra en su reciente entrevista con Montse Cespedosa, una de las expertas en hipotecas más reconocidas de España, cómo la burocracia, la falta de reformas y la subida de costes han convertido en una quimera la promoción de viviendas en lugares como su pueblo natal.

El herenciano CEO de Luxury Angels junto a Angeles Nieto, con más de 25 años en el mercado nacional expone la situación con un ejemplo personal: "Mi casa en Herencia no se puede vender ni podemos construir nada desde 1996".

Habla de la vivienda de sus padres que permanece atrapada en una unidad de ejecución que exige hacer una calle a costa de los particulares. "Nadie cambia la normativa, llevamos 29 años con el mismo plano urbanístico. No tiene sentido", lamenta.

A criterio de Moreno-Manzano, esta falta de actualización legislativa hace que "ningún promotor quiera invertir porque le da un valor residual de suelo cero. Es imposible cuando los costes de construcción son 1.200 €/m2". Además, resalta que en Herencia "la vivienda de segunda mano allí se vende a 600 euros el metro cuadrado".

Habría que sumarle el precio del suelo, que es cierto que en muchos pueblos es inferior, pero hay que sumarle impuestos, tasas de licencias y largos plazos administrativos. "Desde el momento en que buscas el terreno hasta que la tienes vendida pueden pasar hasta 5 años", alerta.

Esta demora del proceso disminuye la rentabilidad a tan solo un 4% anual por la inflación de los materiales. "La gente no se arriesga por estos márgenes". Todo ello lleva a este experto a plantearse la siguiente pregunta: "¿Cómo puede ser que te cueste el doble la obra que por lo que la vas a vender después?".

La localidad ciudadrealeña simboliza un problema general que se repite en muchos municipios de la región. El resultado es una subida de los precios de la vivienda de un 5,4 por ciento en el último año en Castilla-La Mancha que se suma a otra problemática: las viviendas vacías.

En España existen más de 4 millones de inmuebles deshabitados, pero la mayoría están en lugares sin demanda ni transporte ni empleo suficiente para atraer residentes.

Al respecto, Rodolfo reclama medidas inmediatas. "Necesitamos una remodelación urbanística y fiscal. Hay que facilitar el acceso a los jóvenes en estas zonas porque si no la despoblación continuará".

En definitiva, el CEO de Luxury Angels tiene claro que si la situación del mercado inmobiliario no da un giro de 180 grados, "es imposible" que se construyan nuevas viviendas y, por ende, la crisis de acceso a un hogar seguirá latente en nuestra sociedad.