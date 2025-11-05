Page impulsa una plataforma de empleo como "ventana a la esperanza" y anuncia otra para Formación Profesional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles la nueva plataforma de empleo, una herramienta digital impulsada por el Gobierno autonómico que utiliza inteligencia artificial generativa y que, según ha destacado, servirá como "una ventana a la esperanza" para quienes buscan trabajo.

Durante la presentación, celebrada en el Palacio de Fuensalida, García-Page ha explicado que la plataforma ya cuenta con "más de 5.200 demandantes y cerca de 2.000 empresas inscritas" en su fase previa, y se ha mostrado convencido de que permitirá mejorar "el circuito que conecta al empleador y al empleable".

El presidente ha subrayado que "no hay incompatibilidad entre utilizar la última tecnología y mantener la sostenibilidad del empleo público", dejando claro que su Gobierno "crece en la presencia física del trabajador", aunque apueste decididamente por la innovación digital en los servicios públicos.

Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo destinará en 2026 un total de 211 millones de euros a la digitalización, una cifra que, dijo, "triplicará el presupuesto existente en 2015".

En su intervención, García-Page ha recordado los altos niveles de desempleo con los que se encontró al llegar al Gobierno y ha celebrado que en la última década se haya "creado un empleo cada media hora, 53 al día, frente a los 46 que se destruían antes".

Nueva plataforma para la Formación Profesional

El presidente autonómico ha adelantado también la creación de una "plataforma similar para la Formación Profesional (FP)", destacando que los grados de empleabilidad "están mejorando muchísimo" y que el objetivo del Gobierno regional es que "funcionen a pleno rendimiento".

Ha subrayado además el esfuerzo presupuestario realizado en Castilla-La Mancha para garantizar que "todo el que quiera estudiar FP consiga, si no su primera opción, una de las primeras".

Inversión y participación institucional

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha detallado que el proyecto ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros, y ha asegurado que reforzará el trabajo del servicio público de empleo regional. Además, ha recordado también que el año pasado 16.800 personas encontraron empleo a través de los servicios públicos de intermediación.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que la plataforma utiliza una tecnología puntera que "aprende y mejora" con su uso, y ha adelantado la próxima puesta en marcha del 'Espacio Ciudadano', un nuevo portal para agilizar la relación entre la administración y la ciudadanía.

Durante el acto participaron también Teresa Losa, coordinadora regional del SEPE, quien ha valorado las políticas de empleo del Ejecutivo regional, y Silvia Patricia Barragán, una de las demandantes de empleo inscritas en la plataforma, que elogió la herramienta por "ajustar las ofertas al perfil del candidato".

Tarifa Plana Plus

En el mismo acto, García-Page ha anunciado que la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus para trabajadores autónomos se adelantará a diciembre, con una dotación de 22 millones de euros.

El presidente ha explicado que, aunque el compromiso era lanzar la convocatoria en enero, se trata de "un incumplimiento positivo", ya que permitirá anticipar las ayudas y alcanzar en un solo año 44 millones de euros destinados al autoempleo, correspondientes a la gestión de 2025 y 2026.

García-Page se ha mostrado satisfecho con los resultados de esta medida, que ha calificado como "una salida de esperanza para quienes deciden emprender y buscarse la vida por sí mismos".