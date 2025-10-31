El Premio Enfoques Globalcaja de Abycine recae en el documental sobre la conexión de Andy Warhol con la Movida madrileña

El documental ‘Warhol-Vijande. Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces’, dirigido por Sebastián Galán, ha sido reconocido en Abycine con el Premio Enfoques Globalcaja, un galardón creado en esta edición del festival de cine.

Globalcaja, patrocinador principal de Abycine, da un paso más en su compromiso con la cultura y la innovación, sumándose a la creación de este nuevo premio dentro del palmarés del festival para reconocer la mirada más innovadora y comprometida en el cine.

El documental nos ofrece un perfil de Fernando Vijande, galerista de arte de la Movida, y del papel que jugó este marchante como promotor de la modernidad artística en España. Alaska guía este documental, que nos sumerge en el Madrid que llevó a Andy Warhol a elegir esta ciudad, y en concreto la Galería Vijande, para crear una exposición ‘Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces’, que fue diseñada exprofeso para este espacio sobre la imagen que tenía de España.

Rodrigo Vijande, hijo del galerista, junto a la productora Sandra Jáuregui, recogió el Premio Enfoques Globalcaja de la mano de Lucía Mallol, responsable de Comunicación, Marca y Patrocinios de la entidad, en el acto de lectura de palmarés de la 27º edición de Abycine, que tuvo lugar en el Casino Primitivo de Albacete.

Ha sido el público quien ha elegido el título de la película ganadora dentro de la sección Enfoques, en la que se han proyectado, además del largometraje ganador, las películas ‘A nadie le importas’, dirigida por Cristina Galán y David Suárez; ‘En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón’, un documental de Sara Sálamo, y ‘Subsuelo’, dirigida por Fernando Franco.

Todas ellas tenían un leit motiv común, el ofrecer un retrato desde distintos puntos de vista, tal y como explicó el director de Abycine, José Manuel Zamora.