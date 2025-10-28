CSIF reúne en Ciudad Real a un centenar de delegados en un foro en el que han abogado por el "diálogo" con las empresas

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha destacado que "el diálogo entre sindicatos y empresario es necesario y sirve para abrir nuevas vías para favorecer la productividad y garantizar los derechos de los trabajadores".

"Hay que dejar al lado los prejuicios para trabajar de manera conjunta", ha expresado durante la I Jornada de Empresa Privada organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha.

Un encuentro celebrado en el Hotel Guadiana de Ciudad Real en el que han participado más de un centenar de personas entre delegados sindicales y representantes de diversas empresas de la provincia, bajo el lema 'Interrelación entre el mundo empresarial y sindical, construyendo camino juntos'.

La jornada se ha dividido en tres bloques: 'Conflictos y negociación', 'Punto de vista de las empresas sobre la interrelación con los representantes de los trabajadores' y 'Punto de vista de delegados de CSIF sobre la interrelación con las empresas'. Y ha contado con el respaldo de directivos, miembros y delegados de empresas como Nexter, Vestas, Quirón Ciudad Real, ISS, Mediterránea Catering y Exide Technologies, así como de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

CSIF crece en la empresa privada

Por su parte, el responsable nacional de CSIF Empresa Privada, Pedro Poves, ha abordado el papel del sindicato dentro de la empresa privada incidiendo en los mecanismos de interlocución y en la resolución de conflictos.

La presidenta de CSIF Ciudad Real, Cristina Donate, ha recordado que CSIF es "el sindicato más representativo en la Administración Pública, pero que está creciendo de manera considerable en la empresa privada".

"En CSIF damos una gran importancia al diálogo y la colaboración entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores a fin de alcanzar objetivos comunes", ha expresado.