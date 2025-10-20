Castilla-La Mancha prestará hasta 48.000 euros a jóvenes y familias para que compren una vivienda: fechas y requisitos

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto el objetivo de que las ayudas destinadas a los préstamos a tipo cero para el 20 % de una hipoteca asociada a una vivienda se puedan solicitar a principios de 2026.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, antes de presentar ante los agentes sociales el Eje 4 del nuevo Pacto Castilla-La Mancha Horizonte 2030 en la Consejería de Educación.

"Se trata de establecer un interés tipo cero para prestarle a la gente el 20 % del precio total de la hipoteca de una vivienda y que no presta el banco, una medida que no existe en ningún sitio de España", ha afirmado.

No obstante, ha detallado que el objetivo no solo depende del Gobierno regional, sino que "también influyen las conversaciones que tienen con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que a su vez les avale las operaciones, además de los mecanismos que tienen que poner en marcha las entidades financieras".

"Veo una buena predisposición por parte de todo el mundo y nuestra intención es correr lo máximo posible", ha afirmado.

Menores de 36 años y familias

Hernando ha detallado que este tipo de préstamo está dirigido a menores de 36 años y a aquellas familias que sin límite de edad se instalen en un municipio que esté afrontando la despoblación.

El precio máximo que se establecía en la venta de la vivienda para poder entrar en este tipo de ayudas era antes de 180.000 y ahora se aumentará hasta 240.000 euros, por lo que el 20 % asciende a 48.000 euros.

"Otra de las grandes dificultades son los precios asociados a una hipoteca, como el pago del impuesto de transmisión patrimonial y el impuesto de actos jurídicos documentados, por lo que el Gobierno regional reducirá a la mitad ambos impuestos", ha sentenciado.