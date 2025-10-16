Dos centros de Castilla-La Mancha, seleccionados para contar su experiencia con estudiantes de FP Básica de 'La Básica en Red'

El IES Arcipreste de Hita de Guadalajara y el IES Azuer de Ciudad Real han sido seleccionados para exponer sus proyectos de éxito en Formación Profesional Básica en el congreso nacional 'La Básica En Red', el mayor evento sobre Ciclos Formativos de Grado Básico organizado por CaixaBank Dualiza y Empieza Por Educar.

Un acto que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre de 9 a 17 horas en CaixaForum Madrid y que supondrá un punto de encuentro para profesionales vinculados a los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB).

Como cada año, reunirá a más de 300 participantes de la comunidad educativa y social para compartir buenas prácticas aplicadas a todas las dimensiones de la vida escolar en los CFGB.

Durante el congreso, los asistentes pueden descubrir experiencias innovadoras en liderazgo educativo, orientación académico-profesional y trabajo colaborativo entre docentes, además de conectar con otros profesionales que comparten sus mismas inquietudes.

Centros castellanomanchegos

Por su parte, el IES Arcipreste de Hita (Guadalajara) presentará una ponencia sobre cómo las evidencias de aprendizaje en neurociencia pueden guiar el trabajo en el aula con el alumnado de FP Básica, mostrando el impacto de la innovación educativa en la mejora de los resultados y la motivación de los estudiantes.

Asimismo, el IES Azuer (Ciudad Real) compartirá su proyecto 'Multimanitas', en el que el alumnado de FP de Mantenimiento de Viviendas participa en servicios reales de mantenimiento y mejora, además de realizar visitas a empresas del tejido productivo local. Esta iniciativa desarrolla competencias técnicas y contribuye a una orientación académico-profesional de calidad.

Labasica.org

El Congreso fue la semilla para el nacimiento de la plataforma www.labasica.org, surgida para dar respuesta a la necesidad de todos los asistentes que demandaban un espacio de contacto común donde se pudiera dar continuidad al trabajo realizado en el evento y que facilitara una red de contacto permanente.

A través de la web, los docentes tienen acceso gratuito a cursos, webinars mensuales y visitas de aprendizaje a centros de referencia en la Básica. Apenas un año después de su lanzamiento, la red ya cuenta con miembros en más del 20% de los centros que imparten Grado Básico en España.