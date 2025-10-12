La economía de Castilla-La Mancha es la cuarta de España que más ha crecido en lo que llevamos de siglo

Una máquina de envasado en la cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso (Ciudad Real).

Castilla-La Mancha se afianza como una de las regiones con mayor crecimiento económico del país. Según los últimos datos de la Contabilidad Regional de España publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad es la cuarta que más ha incrementado su Producto Interior Bruto (PIB) desde el año 2000 y la tercera que más ha crecido desde la pandemia de la COVID-19.

En lo que llevamos de siglo, el PIB castellanomanchego ha aumentado un 151,2 %, un porcentaje superior a la media nacional (146,2 %) y que sitúa a la región solo por detrás de Madrid (178,9 %), Baleares (170,2 %) y Murcia (160,4 %).

Este comportamiento refleja el vigor de una economía que, pese a partir históricamente de niveles más bajos de renta, ha logrado mantener un ritmo de expansión superior al de comunidades tradicionalmente más industrializadas o con mayor peso en el sector servicios.

El avance también se aprecia con claridad en el periodo más reciente. Desde 2019, la economía de Castilla-La Mancha ha crecido un 29,5 %, lo que la convierte en la tercera comunidad con mayor incremento desde la pandemia, solo superada por Baleares (29,8 %) y Madrid (29,7 %).

En ese mismo periodo, la media nacional fue del 27,2 %, lo que confirma la fortaleza del proceso de recuperación y expansión vivido por la región en los últimos años.

Durante 2024, el PIB de Castilla-La Mancha creció un 3,7 %, el cuarto mayor aumento de España y superior al incremento medio del país, que fue del 3,5 %.

Con este resultado, la comunidad mantiene su tendencia ascendente y consolida un modelo de crecimiento sostenido en sectores estratégicos como la industria agroalimentaria, la energía, la logística o el turismo interior, que han reforzado su peso en la estructura económica regional.

No obstante, el impulso del PIB no se traduce todavía de forma plena en la renta de los hogares. Con una renta per cápita de 26.588 euros en 2024, Castilla-La Mancha sigue entre las comunidades con menores niveles de riqueza por habitante, ocupando la quinta posición por la cola, aunque mejora un puesto respecto al año anterior.

La distancia con la media nacional, que se sitúa en 32.633 euros, continúa siendo notable.

Cambio estructural

Los datos también confirman un cambio estructural en el mapa económico español. Castilla-La Mancha, junto con otras regiones del centro y el este peninsular, ha ganado peso en la composición del PIB nacional desde el año 2000, en contraste con la pérdida relativa registrada en comunidades del noroeste como Castilla y León, Asturias, País Vasco o Cantabria.

El incremento del peso castellanomanchego, aunque moderado (0,07 puntos porcentuales), evidencia también el aprovechamiento de los influjos de una potente economía madrileña que se muestra cada vez con mayor claridad como locomotora nacional.