CCOO denuncia el "deterioro" de las condiciones del personal de las escuelas infantiles de Albacete

La Federación de Enseñanza de CCOO Albacete ha denunciado el "deterioro" que están sufriendo las escuelas infantiles municipales de Albacete ante la "deficiente gestión y falta de voluntad de quien realiza las funciones de la dirección del Patronato. Una situación que "afecta a las condiciones de las aproximadamente 90 personas que trabajan en estos centros".

Según el sindicato, "no están haciendo llamamiento para sustituciones, lo que ha generado una falta de personal y la sobrecarga de trabajo de los empleados".

"No podemos olvidar que en las escuelas infantiles se trabaja con niños y niñas de 0 a 3 años que necesitan de atención permanente y no pueden quedar sin supervisión, lo que se traduce en que las personas trabajadoras apenas pueden hacer una pausa porque prácticamente en todas las escuelas falta personal", ha expresado.

A esto ha añadido que las trabajadoras de las diferentes categorías "tienen pendientes de cobro atrasos de los años 2023, 2024 y 2025". Y la paga de 25 años que hasta 2017 se les venía abonando conforme al Convenio de Enseñanza Concertada.

Por último, el sindicato "ha denunciado la falta de transparencia con la que la responsable del patronato ejerce sus funciones". "No hace públicas las bolsas ni tampoco les facilita las nóminas", ha sentenciado.