Castilla-La Mancha sacará nuevas ayudas para autónomos en 2026 con una inversión de 22 millones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Junta está trabajando para convocar en la primera mitad del año una ayuda de 22 millones de euros para apoyar los primeros años de actividad de los autónomos en la región.

"Ya hemos pagado más de siete millones de la convocatoria de la Tarifa Plana Plus de este año y seguimos con ello porque apostamos por los emprendedores", ha expresado durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo.

El presidente ha puesto en valor la importancia que tiene el sector artesano y ha asegurado que "cuidarlo es cuidar de nuestra propia identidad".

"En una época revolucionaria queremos poner en valor lo auténtico, aquello que no es artificial. La artesanía es para esta región un patrimonio colectivo, una muestra de nuestras raíces", ha explicado.

Farcama 2025

Farcama ha abierto sus puertas este martes en el Paseo de Recaredo de Toledo, dando inicio a seis días dedicados a la maestría artesana. Un total de 129 stands participan en una edición que se presenta con cifras de récord y un día más de duración.