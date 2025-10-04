Los diez pueblos más ricos de la provincia de Toledo, según Hacienda: esto es lo que ganan sus vecinos

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente su informe anual sobre la renta de los municipios mayores de 1.000 habitantes basado en las declaraciones del IRPF de 2023. Los datos revelan que los pueblos de la zona norte de Toledo concentran la mayor parte de la riqueza de Castilla-La Mancha debido a su cercanía con la Comunidad de Madrid.

En este sentido, Pepino ha vuelto a liderar el ranking de Toledo y de toda Castilla-La Mancha después de ser destronado en 2022 por otra localidad toledana, Olías del Rey. Los pepineros tienen la renta bruta media más alta de la comunidad con 38.282 euros mientras que la de la provincia se ha quedado en 26.140.

Por detrás de Pepino, el 'top 10' de los municipios toledanos con la renta bruta media más elevada, según los últimos datos de Hacienda son:

Pepino - 38.281 euros. Cobisa - 35.791 euros. Olías del Rey - 34.773 euros. Nambroca - 33.045 euros. Toledo capital - 31.815 euros. Bargas - 31.447 euros. Argés - 30.217 euros. Illescas - 30.171 euros. Carranque - 30.108 euros. Burguillos de Toledo - 30.108 euros.

La renta media de Castilla-La Mancha en 2023 se quedó en 26.399, lo que supone un aumento de 1.000 euros respecto al año anterior. A pesar de la notoria subida, la región es la tercera comunidad autónoma con la renta más baja de España, solo por delante de Extremadura (23.419 euros) y Andalucía (26.065 euros).

Si comparamos la media regional con la nacional (31.333), Castilla-La Mancha está 4.934 euros por debajo. La distancia es aún mayor si se compara con los madrileños que lideran el ranking con una renta bruta media de 40.801 euros.

En cuanto a las capitales de provincia, Ciudad Real se sitúa a la cabeza con 32.554 de media, le sigue Toledo con 31.815, después Guadalajara con 31.804, por debajo está Albacete y sus 30.328 y, por último, Cuenca con 29.719 euros.