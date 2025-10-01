El Colegio de Gestores Administrativos de Toledo inaugura su nueva sede, imagen de "modernidad e innovación"

El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo que preside Miguel Ángel Herrera Garrido, ha inaugurado hoy su nueva sede en el Paseo de Bachilleres, unas instalaciones innovadoras, modernas y que cuentan con las últimas tecnologías, tanto para prestar sus servicios como institución de derecho público a sus colegiados como a los ciudadanos ante cualquier trámite con las diferentes administraciones públicas.

El acto de inauguración fue presidido por Miguel Ángel Herrera junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, y del viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles González. Han acompañado en este acto institucional numerosos representantes de distintas Administraciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Catastro o la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros.

Miguel Ángel Herrera Garrido señaló durante el acto inaugural que "durante estos 23 años de trayectoria hemos acompañado a nuestros colegiados en la evolución de la profesión, afrontando juntos los retos de la transformación digital, la modernización de las gestiones y la creciente demanda de trámites administrativos. Todo ello con un objetivo común: ofrecer a los ciudadanos una gestión ágil, eficaz y con el sello de calidad que solo los gestores administrativos podemos garantizar".

"Ser gestor administrativo –continuó el presidente- implica una preparación y formación constantes a lo largo de toda la vida profesional. Esa es nuestra seña de identidad, hacer más fácil la vida administrativa de la sociedad". Concluyó agradeciendo a todos los colegiados y colegiadas su esfuerzo por hacer posible otro importante hito en la historia del Colegio como son las nuevas instalaciones.

El Ayuntamiento de Toledo respaldó la inauguración de la nueva sede del Colegio de Gestores de la provincia, en un acto donde el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez Romo destacó el papel "clave que desempeñan los gestores como puente entre la ciudadanía y la administración". En su intervención, el representante municipal felicitó al presidente y a la junta directiva del Colegio, así como a los más de cien colegiados que integran esta entidad, y subrayó el compromiso del Consistorio para facilitar su labor mediante la agilización de trámites y una coordinación estrecha. La ceremonia tuvo lugar en Toledo ante miembros del Colegio y autoridades locales.

Asimismo, el viceconsejero de Administración Local, Eusebio Robles, subrayó la relevancia del trabajo conjunto con el Colegio de Gestores Administrativos de la ciudad y destacó los avances derivados de la reciente Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Gobierno regional, y en los próximos pasos para formalizar un protocolo de actuación que consolide la colaboración institucional. En Castilla-La Mancha, la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa —de reciente promulgación— ha abierto una vía para que los gestores administrativos actúen como puente entre usuarios y administración, optimizando procesos y reforzando la seguridad jurídica.

108 gestores

El Colegio cuenta, actualmente, con 108 gestores administrativos colegiados en la provincia de Toledo. Estos profesionales desempeñan un papel esencial como facilitadores de la vida administrativa de ciudadanos y empresas, en ámbitos tan diversos como tráfico, extranjería, tributos, catastro, seguridad social o inspección de trabajo.

La inauguración de la nueva sede supone un nuevo hito en la modernización de la institución, reforzando la cercanía con la sociedad y mejorando la prestación de servicios a sus colegiados.

El Colegio cuenta con partners tecnológicos y proveedores de software de primer nivel que han estado presentes en el evento, y que hacen posible que la relación con las Administraciones Públicas garantice la seguridad jurídica y adquiera la eficacia e inmediatez necesaria.

Desde su constitución en 2002, tras la segregación del Colegio de Madrid, la institución ha impulsado importantes avances en la gestión administrativa. Uno de los logros más destacados ha sido la implantación de la tramitación telemática de vehículos, con la firma de la encomienda de gestión con la Dirección General de Tráfico, puesto que, en la actualidad los gestores administrativos realizan más del 98% de dichos tramites.

El Colegio mira también al futuro con proyectos estratégicos como la puesta en marcha de un máster en colaboración con la UCLM, que permitirá acceder a la profesión desde nuestra Universidad a todos aquellos alumnos que quieran ser gestores administrativos.

Con el lema "Gestores Administrativos, tu mayor garantía", el Colegio reafirma así su compromiso con los ciudadanos, las empresas y las Administraciones consolidándose como un referente profesional de presente y de futuro en la provincia de Toledo.