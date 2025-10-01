Moody’s eleva la calificación crediticia de Castilla-La Mancha por el momento de estabilidad que vive la región

La agencia de calificación Moody's ha elevado la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a grado de inversión, un reconocimiento al sólido estado de sus fianzas y a la estabilidad macroeconómica de la región.

Según el informe de Moody's esta mejora refleja las buenas condiciones fiscales registradas en 2024. Incluyendo mejores saldos operativos primarios y una menor carga de deuda.

La agencia prevé que esta tendencia continuará en los próximos años, consolidando la situación financiera y fiscal de Castilla-La Mancha con un saldo operativo positivo.

Desde el Gobierno regional, la calificación ha sido valorada muy positivamente como una confirmación del acierto en la política económica seguida y del clima de estabilidad política que vive la región.

Reconocimiento

Según el Ejecutivo autonómico, se trata de un reconocimiento al rigor en la administración de los recursos públicos.

La publicación de Moody's coincide con los últimos datos al Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2025, que muestran que Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido su deuda pública en relación con el PIB desde 2015.

Media nacional

En concreto, la deuda ha pasado del 35,4 % en junio de 2015 al 28,5 % en junio de 2025, una disminución de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de cuatro puntos la media nacional.

El reconocimiento de Moody's se traduce en mayor confianza en los mercados, menores costes por los créditos adquiridos o futuros, y una mayor capacidad de inversión en servicios públicos como educación, sanidad y servicios sociales.