Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Economía

Así es la casa - palacio que se vende en el Casco de Toledo por tres millones de euros: esconde varias cuevas romanas

En la planta baja cuenta con un restaurante y tiene construidas una decena de habitaciones.

Más información: Así es la espectacular finca con palacio que se vende en la provincia de Toledo por una millonada

Publicada

Idealista cuenta entre sus páginas con un inmenso catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, incluye otro tipo de propiedades que por su elevado precio solo están al alcance de unos pocos. Es el caso de la casa – palacio que se vende en Toledo por tres millones de euros.

Ubicada en pleno Casco Histórico, se trata de una construcción del siglo XVI que combina historia y modernidad.

Con 1.500 metros cuadrados, cuenta con un restaurante habilitado en la planta baja. Además, incluye un local y esconde impresionantes cuevas romanas rehabilitadas.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Tres plantas

El edificio consta de tres plantas y tiene 10 dormitorios y cinco baños, por lo que se erige como un espacio ideal para familias grandes o para ser explotado como alojamiento.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Casa - palacio en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Asimismo, en la última planta existe una encantadora terraza con vistas únicas de la capital castellanomanchega.