Así es la casa - palacio que se vende en el Casco de Toledo por tres millones de euros: esconde varias cuevas romanas
En la planta baja cuenta con un restaurante y tiene construidas una decena de habitaciones.
Idealista cuenta entre sus páginas con un inmenso catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, incluye otro tipo de propiedades que por su elevado precio solo están al alcance de unos pocos. Es el caso de la casa – palacio que se vende en Toledo por tres millones de euros.
Ubicada en pleno Casco Histórico, se trata de una construcción del siglo XVI que combina historia y modernidad.
Con 1.500 metros cuadrados, cuenta con un restaurante habilitado en la planta baja. Además, incluye un local y esconde impresionantes cuevas romanas rehabilitadas.
Tres plantas
El edificio consta de tres plantas y tiene 10 dormitorios y cinco baños, por lo que se erige como un espacio ideal para familias grandes o para ser explotado como alojamiento.
Asimismo, en la última planta existe una encantadora terraza con vistas únicas de la capital castellanomanchega.