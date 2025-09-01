Así es el histórico sótano con bóveda de cañón que se vende en el Casco de Toledo: este es su precio

Toledo es una ciudad que nunca deja de sorprender. La ciudad es un espacio inabarcable con cientos de rincones secretos, tanto a pie de calle como en el subsuelo. Uno de ellos se vende en el portal inmobiliario Idealista por 20.000 euros.

Se trata de un histórico almacén de 107 metros cuadrados con una impresionante bóveda de cañón en forma de 'U' que se ubica en pleno Casco de la ciudad.

Un lugar con entrada directa de la calle San Marcos de la capital de Castilla-La Mancha, una de las vías más céntricas de la ciudad, muy cercana a la plaza del Ayuntamiento y a la Catedral Primada.

Sótano en venta en Toledo. Foto: Idealista.

La propiedad se erige como una oportunidad única de obtener un pedacito de historia toledana con facilidades, ya que cuenta con la autorización de la comunidad para la instalación de agua y luz.

Bajo los cimientos

Una estancia que es el legado de espacios que eran habituales en Toledo y que se utilizaron durante años como almacenes, refugios y bodegas.

En definitiva, una muestra de que el verdadero mapa de Toledo no solo lo dibujan sus calles, sino también el laberinto de galerías y sótanos que se esconden bajo sus cimientos.