Castilla-La Mancha bate en julio el récord de viajeros alojados de la serie de turismo rural

Castilla-La Mancha ha marcado en julio un récord en viajeros alojados de la serie de turismo rural, con 46.589 y 118.200 pernoctaciones. Se trata del mejor julio de la serie tanto en viajeros alojados como en pernoctaciones rurales.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras salir a la luz los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el turismo extrahotelero.

Franco ha destacado el comportamiento de Ciudad Real como la segunda provincia española que más crece en julio en viajeros en alojamiento rural, que supera por primera vez el umbral de los 6.000 en la serie. Además, es la quinta que más crece en pernoctaciones en esta tipología de alojamiento.

Por su parte, Albacete y Guadalajara han batido su récord de viajeros y pernoctaciones para un mes de julio en alojamiento rural, mientras Cuenca lo hace en pernoctaciones.

Por otro lado, pese al incremento de la oferta, el elevado volumen de la demanda ha permitido que se obtenga el segundo mejor grado de ocupación por plazas en fin de semana para un mes de julio, el 45,5 %.

Con los datos de turismo hotelero, el mes de julio se sitúa entre los tres mejores de la serie en la demanda para el conjunto del alojamiento reglado de la región en cuanto a pernoctaciones.

Récord en los siete primeros meses

En el acumulado de enero a julio, Castilla-La Mancha también ha registrado cifras récord de demanda en alojamiento rural. En concreto, ha duplicado los umbrales de demanda correspondientes al mismo intervalo de 2015, un 119 % más de noches en alojamiento rural.

"La misma situación de máximo histórico para un periodo enero-julio ocurre en el caso de la demanda en el conjunto del alojamiento reglado, con casi 3,3 millones de noches y más de 1,7 millones de viajeros alojados en los siete primeros meses del año por vez primera desde que existen registros", ha afirmado Franco.

En el acumulado, la comunidad ha registrado una mejor evolución que a nivel nacional y crece en viajeros y en pernoctaciones rurales. Estos datos sitúan a la región como la cuarta comunidad autónoma que más crece en pernoctaciones rurales hasta julio.

Cuarto destino más elegido

En cuanto a cuota de mercado, Castilla-La Mancha sigue siendo el cuarto destino más elegido por los españoles que optan por el alojamiento rural. Un 9,6 % del total de viajeros en alojamiento rural optaron por algún destino de la región entre enero y julio.

Se trata de la mayor cuota de mercado alcanzada en la comunidad en el segmento de alojamiento rural para el periodo de los primeros siete meses del año.

Ciudad Real es la provincia que más crece en viajeros en alojamiento rural desde enero hasta julio y la cuarta en pernoctaciones, mientras que Albacete ocupa el puesto número 11 en ambas variables.