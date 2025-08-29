Así es la casa en venta más cara de Ciudad Real: está en una zona tranquila y cuesta menos de un millón de euros

Idealista cuenta con un amplio catálogo repleto de casas y pisos en venta. Sin embargo, incluye algunas propiedades que por su elevado precio solo están al alcance de unos pocos privilegiados. Es el caso de la vivienda de lujo que se vende en Ciudad Real capital por 900.000 euros.

Ubicada en la zona de Larache, se trata de una joya arquitectónica de 649 metros cuadrados que une confort y estilo de vida en un entorno natural y tranquilo.

Con un jardín de 1.475 metros cuadrados, la vivienda cuenta con tres plantas y combina los elementos de la naturaleza en su diseño, creando un ambiente único. Destacan la moderna cocina, el salón-comedor con techo a doble altura y el patio inglés con un olivo y piedras volcánicas.

Casa en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Casa en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Cuatro dormitorios

La planta baja cuenta con un dormitorio principal con sauna y baño en suite, mientras que la primera planta ofrece tres dormitorios, todos con baños en suite. Asimismo, incluye un espacio abierto, un elegante despacho, una tranquila biblioteca o un acogedor cuarto de estar.

Casa en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Casa en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Por otro lado, el semisótano revela un acogedor salón campero y una bodega. La construcción también tiene dos plazas de garaje y una piscina de sal en el jardín.