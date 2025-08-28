Así será el nuevo supermercado que abrirá en Talavera de la Reina generando 50 puestos de trabajo

Talavera de la Reina tendrá un nuevo supermercado Ahorramas. Será en la Avenida Príncipe Felipe, donde se están llevando a cabo unas obras que ha visitado este jueves el alcalde, José Julián Gregorio.

Acompañado por el concejal de Urbanismo, Benedicto García; el coordinador de zona de Ahorramas, Francisco Sicilia; y la directora de Comunicación, Marketing Corporativo y Sostenibilidad de Ahorramas, Graciela Ramallo; ha destacado la importante inversión que supone para la ciudad el nuevo Ahorramas.

El supermercado contará con 1.049 metros cuadrados de sala de ventas, un aparcamiento subterráneo con 41 plazas, incluidas dos accesibles y cuatro cargadores para vehículos eléctricos. Asimismo, generará 50 nuevos puestos de trabajo en la ciudad.

"Aperturas como esta son fundamentales para generar nuevas oportunidades de empleo y que nuestra ciudad continúe desarrollándose", ha afirmado el regidor.

Sostenibilidad

El nuevo Ahorramas será un edificio eficiente y sostenible, certificado con la máxima calificación energética. Asimismo, dispondrá de una instalación fotovoltaica de 150 kW, sistemas de gestión energética BMS, climatización optimizada, iluminación LED con regulación DALI y producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia.

Con la nueva apertura, la cadena de supermercados reforzará su presencia en Talavera de la Reina, donde ya cuenta con tres establecimientos en funcionamiento y un quinto previsto próximamente.