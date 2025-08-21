CCOO niega el “mantra apocalíptico” y afirma que las empresas en la región mantienen su crecimiento

El sindicato de CCOO de Castilla-La Mancha ha rechazado lo que ha denominado "el mantra apocalíptico" de la destrucción de empresas en la región.

Frente a esta visión negativa, la organización sindical asegura que los datos demuestran lo contrario: el tejido empresarial castellano-manchego mantiene un ritmo de crecimiento sostenido y ha reforzado su peso en la economía nacional tras la entrada en vigor de la reforma laboral.

Así lo refleja un estudio elaborado por CCOO Castilla-La Mancha sobre empresas, trabajo autónomo y economía social, en el que se analiza la situación actual y las tendencias del tejido productivo regional.

Según el documento, el crecimiento se mantiene constante en todas las provincias, sin que se haya registrado un freno desde la aplicación de la normativa laboral.

Renovación necesaria

El secretario regional de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO, Juan Carlos del Puerto, ha subrayado que "no se ha frenado el ritmo de crecimiento de empresas en ninguna de las provincias desde la entrada en vigor de la reforma laboral".

Aún así, ha señalado que la región necesita renovar su sector productivo, impulsar planes sectoriales y mejorar la cualificación del empresariado.

En esta línea, ha propuesto la puesta en marcha de programas de asesoramiento y seguimiento para los trabajadores autónomos durante sus tres primeros años de actividad.

Según el sindicato, este acompañamiento contribuiría a reducir la volatilidad del sector y a dar mayor estabilidad a miles de autónomos castellano-manchegos.

Cambios

El estudio también constata que el tejido empresarial de la región atraviesa un proceso de transformación.

En los últimos años, se aprecia una tendencia hacia la concentración: las empresas de mayor tamaño ganan peso en la comunidad y cada vez cuentan con más personas asalariadas, lo que refleja un cambio en el modelo productivo.

Detalles interesantes

En cuanto al trabajo autónomo, CCOO advierte de que el perfil continúa estando masculinizado, ya que dos de cada tres autónomos son hombres.

Además, las provincias de Toledo y Ciudad Real concentran la mayor parte de este tipo de empleo, lo que marca un desequilibrio territorial.

Afirmación falsa

Con todo, el sindicato defiende que los datos desmienten cualquier discurso catastrofista sobre la economía regional.

Para CCOO, el verdadero reto está en acompañar este crecimiento de políticas de apoyo que permitan consolidar empresas, reforzar la economía social y garantizar la estabilidad laboral en Castilla-La Mancha.