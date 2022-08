Tres provincias de Castilla-La Mancha, entre las más baratas para alquilar una vivienda

Ciudad Real fue la provincia española con el precio más bajo de alquiler de vivienda, con una media de 5,42 euros el metro cuadrado al mes, mientras que Albacete y Toledo también estaban entre las más económicas, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.



De acuerdo con los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, en junio Toledo era la novena provincia co los precios de alquiler más asequibles, con 6,80 euros el metro cuadrado al mes, y Albacete la décima, con 6,88 euros el metro cuadrado al mes.



En conjunto, en junio, el precio de la vivienda en alquiler en España ha alcanzado el nivel máximo de toda la serie histórica del Índice Inmobiliario Fotocasa, fijado el precio medio en 11,11 euros/m2 al mes, lo que no ocurría desde el año 2007, según ha detallado ese portal inmobiliario, en una nota.



Así, en el mes de junio se ha producido un incremento interanual de un 6,4 %, y se constata la tendencia al alza del precio tras cuatro meses de subidas continuadas.



Para la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, "nunca una vivienda de alquiler había costado tanto como ahora" y, según el Índice Inmobiliario Fotocasa, 10 de las 17 comunidades autónomas presentan precios máximo.



Entre las razones de este incremento, Fotocasa encuentra que la demanda de alquiler ha resurgido de manera tan rápida que al mercado no le está dando tiempo a absorberla, así como al descenso de la oferta, que se ha reducido de manera muy significativa en los últimos meses, añade su portavoz.



Ello provoca "un desfase todavía más acentuado entre la oferta y la demanda que, sumado al aumento incesante de la inflación, hace que los precios mantengan una tendencia alcista. De hecho, la inflación es un factor que también empuja a los propietarios a subir el precio de las rentas para poder seguir obteniendo rentabilidad”, comenta Matos.

