Los 8.500 trabajadores del comercio de Ciudad Real tendrán una compensación económica

Después de varias visitas al Jurado Arbitral de Ciudad Real y de diversas reuniones más, finalmente UGT, CCOO y la patronal del Comercio General de la provincia han alcanzado un acuerdo para aplicar una compensación económica para los 8.500 trabajadores del Comercio de Ciudad Real, lo cual da cumplimiento a la disposición firmada en el convenio colectivo de 2018-2021 por la que las partes se comprometían a negociar una compensación que supliera la falta de incrementos salariales que hubo en 2018 y 2019.

El acuerdo consiste en el abono a estos trabajadores y trabajadoras de un 0,5% de los salarios recibidos durante el año 2019, un abono no consolidable que podrá diferirse o fraccionarse si bien habrá de ser totalmente liquidado a 30 de junio de 2022, ha informado UGT en nota de prensa.

A modo de ejemplo, una persona con categoría de Dependiente que hubiera percibido en 2019 alrededor de 18.000 euros debería recibir unos 90 euros por este concepto.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Luis Grueso, lamenta que para llegar a este acuerdo haya sido necesario interponer la correspondiente solicitud de mediación con la patronal.

Este lunes se ha procedido a la denuncia del convenio colectivo de 2018-2021 -con vigencia hasta el 31 de enero de 2021- para el inicio de las negociaciones del nuevo convenio.

"Desde UGT afrontamos la negociación con el convencimiento y la esperanza de que se abre la posibilidad de conseguir mejoras en las condiciones laborales del sector, en cualquiera de sus aspectos económicos, de igualdad, de conciliación. Pero igualmente somos conscientes de la realidad y dificultad de multitud de convenios abiertos donde no está resultando especialmente fácil alcanzar acuerdos, lo cual no augura nada nuevo, pues rara vez las negociaciones de los convenios no vienen cargadas de dificultades", ha afirmado.

Por ello entiende el sindicato que "tanto o más que en otras ocasiones va a ser imprescindible la unión de todos y todas para poder lograr estos objetivos", ha añadido José Luis Grueso.

