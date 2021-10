Page viajará a Bruselas para pedir figuras de protección para la artesanía de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este lunes que esta semana se trasladará a Bruselas para avanzar en la defensa de la creación de indicaciones geográficas protegidas al estilo de las alimentarias para los productos de la industria artesanal de la Comunidad Autónoma.

Tal y como ha reparado desde la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) que se celebra durante este puente en Toledo, en Europa ya se están creando figuras de protección que van "más allá del libre mercado" y sirven para blindar "la propiedad y lo genuino de la creación".

Ante el "problema mundial" que suponen las falsificaciones de productos, se inicia "una pelea por defender lo nuestro que se tiene que hacer cada vez más en Europa", como ya se hizo con la protección de los alimentos. "Todo el mundo tiene asumido que si un vino es de un sitio, es de ese sitio. Como el azafrán, o el mazapán de Toledo", ha abundado.

Aunque en el ámbito industrial es "más complejo" abordar estas protecciones, ha reclamado sumar fuerzas para conseguir que la iniciativa castellano-manchega en Europa recabe respaldo durante esta semana.

Ha reparado en las distintas artesanías castellano-manchegas susceptibles de recibir protección, como la cuchillería de Albacete, la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, el damasquino, al espadería, el mimbre o las labores de Lagartera.

Dictamen

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, ha participado en la elaboración del Dictamen en defensa de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Artesanales e Industriales, retomando así la defensa de una indicación que proteja a los productos artesanales de la región de la competencia desleal que conlleva una importante pérdida económica para las pymes del sector.

La petición de la IGP no agrícola es una reivindicación del Ejecutivo de Castilla-La Mancha desde hace años. Así, en el mes de octubre de 2015 se proporcionó por parte de la Oficina de Bruselas en Castilla-La Mancha la asistencia logística a los representantes de la Asociación de Cuchilleros y Afines de Albacete (Aprecu) a un evento organizado en el Parlamento Europeo sobre la protección de las indicaciones no agrícolas y se invitó a este colectivo a participar en la consulta pública sobre el Libro Verde de 2014 de la Comisión Europea sobre indicaciones geográficas de productos no agrícolas.

Asimismo, en abril de 2016 la el Gobierno regional organizó un evento en Albacete sobre Indicaciones Geográficas Protegidas, conjuntamente con la Diputación de Albacete, Aprecu y la Federación Regional de Organizaciones Provinciales de Gremios Artesanos de Castilla-La Mancha, con participación de la Comisión Europea y de eurodiputados castellano-manchegos.

Ya en enero de 2017 García-Page mantuvo una reunión de trabajo en Bruselas con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Evelyne Gebhardt, y el eurodiputado Nicola Danti, ponente del informe sobre la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas, para mostrar su defensa del sector artesano de la región y de la cuchillería de Albacete.

