Los desahucios y las ejecuciones se descontrolan con un espectacular aumento en Castilla-La Mancha

El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2021 en Castilla-La Mancha alcanzó la cifra de 476, ha sido un 643,8% mayor que en el mismo trimestre de 2020, mientras que respecto al segundo trimestre de 2019 se ha observado una disminución del 4,4 por ciento.

Así consta en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles, que complementa los datos de este año con las evoluciones respecto al segundo trimestre de 2019.

"El importantísimo efecto que tuvo la pandemia por COVID-19 en la actividad de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2020 hace que la comparación de los datos del segundo trimestre de 2021 con los del mismo periodo del año anterior sean escasamente significativos", han destacado.

Del total de 476 lanzamientos practicados, 277 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente de alquileres impagados, mientras que otros 182 lanzamientos se derivaron de ejecuciones hipotecarias resueltas y los 17 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler (LAU) disminuyeron un 15,3%, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias aumentaron un 19,7 %, y en lo que respecta a otras causas la reducción fue el 10,5 %. Todo ello con respecto al segundo trimestre de 2019.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no implica que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre de 2021 fue de 394, un 0,5 % menos que en el mismo periodo del año 2019. De ellos, 281 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 66,2%, respecto del mismo periodo de hace 2 años.

Ejecuciones hipotecarias

Durante el segundo trimestre del año, se han presentado 365 ejecuciones hipotecarias en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, cifra que representa un incremento del 212 % con respecto al mismo periodo de 2020 y del 101,7 por ciento más respecto al segundo trimestre de 2019.

Sigue los temas que te interesan