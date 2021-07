Ángel Nicolás, muy enfadado: "España no es un país para empresarios"

El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha asegurado este lunes que "España no es un país para empresarios". "No es el mejor sitio de Europa para invertir ni para emprender ni para montar un negocio", ha dicho.

A preguntas de los medios después de presentar la escuela de negocios International Business University (IBU) en Toledo, Nicolás ha lamentado que en España cuando una persona decide montar un negocio, empieza a pagar "desde el minuto cero". A su juicio, hay que "dejar respirar" a la gente y dejar que empiece a funcionar la empresa.

Preguntado por si Castilla-La Mancha sí es una región para empresarios, el presidente de la patronal regional ha insistido: "España no es un país para empresarios y que yo sepa no nos hemos independizado", ha bromeado. "No se dan las circunstancias por mucho que algunos traten de ayudar, como puede ocurrir en Castilla-La Mancha, Andalucía o el País Vasco", ha insistido el también presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

De este modo, Nicolás ha asegurado que en España, en general, ni hay "normativa adecuada ni tiene mecanismos para soportar las tensiones que aquí se soportan". España -ha manifestado- "tiene que cambiar mucho". "Hay que empezar con el folio en blanco con las aportaciones de todos", ha abundado.

"El día que nos enteremos de que si apoyamos la empresa, vamos a apoyar el empleo y vamos a dejar de apoyar el desempleo, daremos un pasito al frente", ha concluido Nicolás.