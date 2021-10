La almagreña Gemma Arenas, segunda en la prueba de atletismo más antigua de Francia

La ultra atleta almagreña Gemma Arenas ha sido segunda en el Grand Trail Festival des Templiers, una de las pruebas más míticas de toda Europa y la más antigua de Francia, con un crono de 8 horas 10 minutos 38 segundos. Ha asegurado sentirse “muy satisfecha” con lo conseguido en esta prueba, que ha contado con 14 carreras durante todo el fin de semana y más de 14.000 participantes.

Prueba de la importancia que tiene el Grand Trail Festival des Templiers, celebrada desde la localidad francesa de Millau, la almagreña ha destacado que han participado 2.600 ultra atletas. Arenas ha peleado el triunfo a la ganadora de esta prueba, la neozelandesa Ruth Croft, “una de las corredoras más rápidas del circuito internacional”, que ha logrado hacerse con la victoria, con un tiempo de 7 horas 51 minutos 19 segundos.

La atleta ciudadrealeña ha explicado que ha ido por delante hasta el kilómetro 34. “En un avituallamiento, he sido superada por la neozelandesa, que me seguía ya de cerca y en los últimos 8 kilómetros, muy duros, me ha distanciado en unos 19 minutos”, ha expresado.

Buena recuperación

Además, Arenas ha comentado que llegaba a Francia, tan solo seis días después de competir en la Penyagolosa Trails, donde fue segunda también. Ha reconocido que se ha recuperado muy bien, “prueba de ello es que estoy compitiendo en todas las grandes pruebas y mi cuerpo está aguantando bien”, ha observado la atleta, que ha confirmado que, debido a la pandemia y a las condiciones que se han dado en la temporada, “es ahora cuando estoy mejor y corriéndolo todo”.

Así, Arenas no da por concluida la temporada, a expensas de participar en tres pruebas más. La primera, este domingo, en Jaén, ‘La Trail Cresta del Diablo’. La segunda, el 20 de noviembre, en la localidad murciana de Jumilla. Por último, la tercera, el Puente de la Constitución, en la localidad tinerfeña de La Laguna, ‘la K42 Canarias Anaga Maratón”.

Sigue los temas que te interesan