El Albacete Balompié volverá a soñar en casa: el Barça será el rival de los manchegos en los cuartos de la Copa del Rey

Los jugadores del Albacete Balompié celebrando uno de los goles en el partido contra el Real Madrid. Albacete Balompié

Otro gigante del fútbol mundial llega al Carlos Belmonte. El Albacete Balompié se enfrentará como local al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La eliminatoria se celebrará los días 3, 4 o 5 de febrero a partido único en el estadio albaceteño, ya que el conjunto manchego es el único superviviente de Segunda División en esta ronda y tenía garantizado jugar en casa al ser equipo de inferior categoría.

El 'queso mecánico' recibirá al Barça apenas unos días después de haber recibido y eliminado al Real Madrid, abriendo la posibilidad de firmar dos noches históricas de manera consecutiva la misma temporada.

La pasada semana, el Albacete Balompié firmó una de las grandes machadas de esta edición copera al dejar fuera al conjunto blanco por 3-2 en un partido memorable que se decidió con un gol de Jefté cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, en una noche que amargó el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo merengue.

El camino del Albacete en esta Copa del Rey está siendo extraordinario. Antes de eliminar al Real Madrid, el equipo dejó fuera a la UD San Fernando, al Leganés y al Celta de Vigo, habiendo sido el coco de dos rivales de Primera División.

El Belmonte se prepara para otro gran día 🤍



Jugaremos los Cuartos de Final en casa 🆚 @FCBarcelona_es 🏆 #CopadelReyMAPFRE pic.twitter.com/1nRYaNm2bh — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 19, 2026

El partido ante el Fútbol Club Barcelona apunta a un ambientazo histórico en el Carlos Belmonte, con la afición albaceteña todavía saboreando la gesta ante el Real Madrid y con la ilusión desbordada.