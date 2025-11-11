El Elche será el siguiente escollo del Quintanar del Rey para continuar con el sueño de la Copa del Rey
Los conquenses recibirán al club de Primera División en su estadio entre el 2 y el 4 de diciembre.
El equipo castellanomanchego Quintanar del Rey del Grupo 5 de la Segunda RFEF recibirá al Elche, de Primera, en la segunda ronda de la Copa del Rey. Así lo ha determinado el sorteo de este lunes celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
El club conquense accedió tras derrotar al Ibiza en la primera ronda en los penaltis tras empatar a un gol el encuentro.
Los encuentros de la siguiente ronda tendrán lugar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.
Resto de castellanomanchegos
Por su parte, el Guadalajara y el Talavera de la Reina recibirán a equipos de LaLiga Hypermotion, la categoría de plata del fútbol español. Mientras los guadalajareños se enfrentarán al Ceuta, los talaveranos harán lo propio con el Málaga.
Asimismo, el Albacete Balompié se desplazará a la Comunidad de Madrid para jugar con otro equipo de su categoría (Segunda), el Leganés.
Todos los enfrentamientos
Ourense - Girona
Club Portugalete - Deportivo Alavés
Reus - Real Sociedad
Sant Andreu - Celta
Atlético Baleares - RCD Espanyol
CD Ebro - CA Osasuna
Numancia - Mallorca
Cieza - Levante
Extremadura - Sevilla
Quintanar del Rey - Elche
Navalcarnero - Getafe
Torrent - Real Betis
CA Antoniano - Villarreal
Ávila - Rayo Vallecano
FC Cartagena - Valencia
Mirandés - Sporting de Gijón
Cultural Leonesa - Andorra
Real Zaragoza - Burgos
Leganés - Albacete
Sabadell - Deportivo de la Coruña
Pontevedra - SD Eibar
Racing de Ferrol - SD Huesca
Ponferradina - Racing de Santander
Real Murcia - Cádiz
Guadalajara - Ceuta
Talavera de la Reina - Málaga
Eldense - Almería
Tenerife - Granada