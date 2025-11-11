El Elche será el siguiente escollo del Quintanar del Rey para continuar con el sueño de la Copa del Rey

El equipo castellanomanchego Quintanar del Rey del Grupo 5 de la Segunda RFEF recibirá al Elche, de Primera, en la segunda ronda de la Copa del Rey. Así lo ha determinado el sorteo de este lunes celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El club conquense accedió tras derrotar al Ibiza en la primera ronda en los penaltis tras empatar a un gol el encuentro.

Los encuentros de la siguiente ronda tendrán lugar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre.

Resto de castellanomanchegos

Por su parte, el Guadalajara y el Talavera de la Reina recibirán a equipos de LaLiga Hypermotion, la categoría de plata del fútbol español. Mientras los guadalajareños se enfrentarán al Ceuta, los talaveranos harán lo propio con el Málaga.

Asimismo, el Albacete Balompié se desplazará a la Comunidad de Madrid para jugar con otro equipo de su categoría (Segunda), el Leganés.

Todos los enfrentamientos

Ourense - Girona

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

Numancia - Mallorca

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Real Betis

CA Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia

Mirandés - Sporting de Gijón

Cultural Leonesa - Andorra

Real Zaragoza - Burgos

Leganés - Albacete

Sabadell - Deportivo de la Coruña

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

Ponferradina - Racing de Santander

Real Murcia - Cádiz

Guadalajara - Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada