0-0 | Sigue el mal fario para el CF Talavera en el municipal El Prado

Sigue el mal fario para el CF Talavera que no sabe lo que es ganar en el municipal El Prado desde que se enfrentara en la segunda jornada de liga ante el Sanse y venciera por 2-0 con goles de Adighibe y Perales. Este domingo, pese a cuajar un buen partido y de disfrutar de oportunidades, no fueron capaces de superar a un Rayo Majadahonda que para ser justos, también tuvo las suyas para haber batido a Edu Sousa.

Y es que lo más sorprendente de este partido es que terminara con empate a cero. Desde el comienzo, los dos equipos salieron a por todas en busca de la portería contraria. Nereo Champagne, uno de los principales artífices de que el partido terminase sin goles, sacó la primera a Perales, mientras que en el otro área, el colegiado anulaba un gol a Raúl Sánchez por falta previa del sonsecano Rubén Sánchez. El intercambio de golpes continuó con un disparo lejano de Ceberio que casi sorprende al portero majariego. En la recta final de la primera parte, fueron los visitantes los que estuvieron más cerca del gol en una acción de Iturraspe y con un bonito remate de Rubén Sánchez que se fue alto por poco.

A vuelta de vestuarios, el Talavera cuajó sus mejores minutos del partido. Cierto es que la primera aproximación tras el descanso fue de Mawi con un disparo que paró Edu Sousa, pero después, Dani Pichín y Perales disfrutaron de dos ocasiones prácticamente consecutivas y clarísimas que desbarató Nereo Champagne cuando El Prado ya cantaba gol.

Poco a poco, el Rayo Majadahonda contuvo la efervescencia del Talavera y las fuerzas se igualaron. Con el final del partido en el horizonte, los dos equipos comenzaron a dar por bueno un empate a cero que no refleja la cantidad de opciones que se vieron sobre el tapete de El Prado.

Con este punto, el CF Talavera se mantiene una posición por encima del descenso pero con cuatro de diferencia sobre el Bilbao Athletic, primer equipo en la quema.

