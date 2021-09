0-0 | El Marchamalo se estrena ante su público con un partido muy serio ante el Melilla

El CD Marchamalo ha vivido este domingo su estreno en Segunda RFEF como anfitrión en un partido muy serio donde trataron de tú a tú a uno de los 'gallitos' del grupo, el Melilla. Pese al potencial del rival, el equipo de Aitor Gómez mostró la solidez que le llevó el año pasado al ascenso planteando un partido muy completo donde solo faltó la guinda del gol.

Y eso que el comienzo no fue fácil. Los norteafricanos salieron más enchufados al césped de La Solana y Jony tuvo que aparecer para desbaratar dos remates de Rubén del Campo y Kike López. En honor a la verdad, pese a que no fue el mejor arranque, el cuadro local había avisado antes con un remate de Braun.

A partir de aquí las aguas volvieron a su cauce. El Marchamalo cogió la manija del partido ante un Melilla que como ya demostró la pasada semana en el partido frente al Toledo, no se siente nada incómodo cuando no tiene el balón. Eran minutos de dominio de los locales, que no eran capaces de llegar con claridad de ideas a los últimos metros. Para colmo, en varias jugadas a balón parado de las que dispusieron, cayeron continuamente en fuera de juego. En una de las veces que los locales pisaron área rival, reclamaron penalti por la caída de Mani dentro del área.

En la segunda mitad, la tónica se mantuvo aunque con un Marchamalo un poco menos preciso. A pesar de todo, Alvarito en un centro-chut y Rafa en un remate que detuvo sin problemas Pol Ballesté, seguían intentándolo. Tanto insistencia llevó a que en el 64' Josemi batiera al portero del Melilla, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego.

De aquí hasta el final, el partido se fue evaporando. Si hasta este momento el Melilla no se había expuesto en demasía, a partir de ahora daba por bueno el empate de manera descarada. Por su parte, el Marchamalo siguió intentándolo pero si la pegada suficiente que pudiera romper el cero a cero con el que terminó el choque.

