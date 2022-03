Partido vital por la permanencia del Manzanares Quesos El Hidalgo en Zaragoza

El Manzanares Quesos El Hidalgo juega este miércoles en Zaragoza (19:00 horas, Pabellón 'CDM Siglo XXI), ante el Fútbol Emotion local, una final por la permanencia un partido de la vigésima jornada de Liga en Primera división, que estará dirigido por el asturiano Gallo Suárez y el castellanoleonés Hevia Campa.

El conjunto dirigido por Jorge Palos ocupa actualmente la antepenúltima posición, con 13 puntos, los mismos que el Real Betis Futsal, tres menos que los dirigidos por Juanlu Alonso quien ha reconocido que es un choque "tiene más peso que otros", y en juego hay "seis puntos", aunque ha entendido que "luego van a quedar otros diez y hay que seguir sumando".

"Ganando no estamos salvados y perdiendo no estamos en la ruina", ha afirmado Alonso, que ha insistido en que "es una buena oportunidad para alejar a nuestro rival directo, pero no va a ser definitivo con todo lo que queda".

El técnico madrileño del conjunto manzanareño ha resaltado que los dos equipos están en "una dinámica muy buena, en un buen momento de confianza" que van a intentar darle continuidad este miércoles.

Por eso, ha comentado, espera a un rival "muy intenso" y ha recetado para el suyo "tranquilidad y jugar con la concentración e intensidad de los últimos partidos”.

Juanlu Alonso, que tendrá disponibles a todos sus hombres, ha confiado en "golpear primero" y poder jugar con la posible "ansiedad de los maños", ha zanjado.

