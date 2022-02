El Manzanares FS, a por la "final de seis puntos" ante el Burela

El Manzanares Quesos El Hidalgo recibe este miércoles (20:30 horas, Municipal 'Antonio Caba') al Burela en partido de la decimotercera jornada de liga de Primera división que tuvo que ser aplazado el pasado mes de diciembre por el brote de covid que afectó a prácticamente toda la plantilla castellano-manchega, y que supone "una final de seis puntos".

"Serían seis puntos si ganamos, los tres del partido y tres que les quitaríamos, aunque restarían 17 partidos. Si ganamos no vamos a estar salvados y si perdemos tampoco vamos a estar en Segunda división”, ha valorado el entrenador del conjunto manzanareño, Juanlu Alonso.

El técnico ha dicho que espera un partido "a cara de perro" por la necesidad de puntos con la que llegan ambos equipos, pues el cuadro gallego, que dirige Alberto Riquer, marcha en última posición con tres puntos, mientras que el Manzanares se mantiene en el antepenúltimo puesto de la clasificación con ocho puntos, tres más que Zaragoza, otro de los equipos implicados en la lucha por la permanencia.

"No hay que dramatizar porque si ganas no lo tienes hecho y si pierdes no estás 'muerto', pero sí es verdad que la victoria supondría un gran empujón, sobre todo desde el punto de vista anímico, además de alejar en la clasificación a un rival directo", ha apuntado Alonso.

“Día a día”

Y ha añadido que una victoria "ayudaría mucho de cara al partido del sábado" frente a Osasuna Magna, aunque ha hecho hincapié en que "hay que ir día a día, porque la competición es muy dura" y ha confiado en que su plantel "tenga actitud y mentalidad, siga sólido en defensa y mejore un poco en la definición para romper la dinámica negativa de resultados", ha apostillado.

En este contexto, ha desvelado que "yo quiero quitar esa presión y aquí de lo que se trata es de afrontar cada partido, jugarlo con el compromiso que lo hemos hecho y disputarlo para ganarlo".

"Vamos a afrontar cada partido con esa mentalidad y si competimos cada partido hasta el último minuto con esa actitud y con el nivel que hemos mostrado será una moneda al aire que nos caerá de cara y ese es el objetivo, seguir mejorando y estar lo mejor preparado para eso", ha mantenido Alonso, quien contará con toda su plantilla tras el regreso a los entrenamientos de Dani Juárez un vea superada su lesión de rodilla.

