"Somos Deporte 3-18": Castilla-La Mancha da ejemplo con su modelo de deporte gratis e inclusivo desde la infancia

El deporte base de Castilla-La Mancha vuelve a exhibir músculo este curso 2025/2026. El programa "Somos Deporte 3-18" ha iniciado una nueva temporada como el mayor proyecto de deporte escolar del país, con casi 120.000 participantes, más de 1.000 entidades implicadas y alrededor de 800 encuentros y competiciones cada fin de semana. Es una apuesta global por la salud, la igualdad y el desarrollo integral de la infancia y la juventud castellanomanchega, que convierte el deporte en una auténtica política pública de cohesión social.​

Uno de los rasgos diferenciales de "Somos Deporte 3-18" es su carácter gratuito. El Gobierno regional, en colaboración con las diputaciones provinciales, asume los costes de gestión, arbitrajes, desplazamientos, seguros deportivos y asistencia sanitaria de todos los inscritos, con una inversión cercana a los 5 millones de euros. Castilla-La Mancha es, junto a Navarra, la única comunidad que garantiza un acceso igualitario al deporte escolar con independencia del lugar de residencia o de la renta familiar.​

Este esfuerzo económico se traduce en oportunidades: cada fin de semana pabellones, pistas y campos de la región se llenan de actividad, implicando a familias, centros educativos, clubes y ayuntamientos. El programa se convierte así en un motor de participación ciudadana y en un elemento más de vertebración del territorio.​

Igualdad e inclusión

La igualdad es otro de los pilares del plan. La participación femenina ya supera el 35 % del total y el objetivo es seguir creciendo, especialmente en disciplinas que tradicionalmente habían estado masculinizadas. La gran novedad de esta temporada es la creación de la Liga Regional Cadete Femenina de Fútbol, una competición pionera en la región con 22 equipos y más de 400 jugadoras repartidas en tres grupos por proximidad geográfica.​

El programa presta además atención específica al deporte inclusivo y adaptado. En modalidades como natación, campo a través, tenis de mesa, bádminton, ciclismo, escalada o triatlón se contemplan categorías inclusivas y adaptadas, integrando a alumnado con discapacidad o necesidades específicas en el mismo circuito competitivo. Esta mirada amplia refuerza la idea de que el deporte escolar es un derecho, no un lujo.​

Mucho más que competir

Más allá de las cifras, "Somos Deporte 3-18" se concibe como un programa educativo en torno al movimiento. Persigue que niñas, niños y jóvenes adquieran hábitos de actividad física, desarrollen habilidades motrices y mejoren capacidades cognitivas y sociales, a la vez que aprenden fundamentos técnicos y tácticos de diferentes modalidades. Se insiste también en valores como el esfuerzo, el respeto, la cooperación y el juego limpio, con el objetivo de reducir el abandono deportivo en la adolescencia.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste.

El plan se estructura en cuatro grandes líneas: el Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar, las actividades de iniciación deportiva, las jornadas de promoción de la actividad físico-deportiva y las actividades de formación. De este modo, abarca desde los primeros contactos con el deporte hasta los pasos previos a la alta competición.​

Campeonato Regional en expansión

El programa alcanza ya 28 modalidades, desde atletismo, natación o baloncesto hasta propuestas como escalada, ciclismo de montaña o vóley playa, e incorpora tres nuevas disciplinas olímpicas: golf, piragüismo y halterofilia. Esta diversidad permite que cada estudiante encuentre una actividad acorde a sus intereses, lo que favorece la continuidad en la práctica deportiva.​

La competición se despliega en fases locales, provinciales y regionales, con unos 800 encuentros cada fin de semana. En los deportes colectivos –baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala y voleibol– las ligas regionales representan el máximo nivel competitivo para las categorías cadete e infantil.​

Las ligas regionales reúnen a más de 4.100 escolares de entre 12 y 16 años, 1.251 chicas y 2.131 chicos, acompañados por 602 técnicos y técnicas. En los deportes colectivos hay un total de 239 equipos: 36 infantiles femeninos, 60 cadetes femeninos, 71 infantiles masculinos y 72 cadetes masculinos, con 32 equipos de fútbol en cada una de las categorías infantiles y cadetes masculinas.​

En fútbol masculino participan los 32 mejores equipos cadetes y los 32 mejores infantiles de Castilla-La Mancha, superando el millar de jugadores en total. La liga regional se disputa con un formato singular de "infantil asociado": cada club tiene un equipo cadete y otro infantil vinculado, viajan juntos para optimizar recursos y comparten destino deportivo, ya que un eventual descenso cadete arrastra también al conjunto infantil.​

Novedades

Como antes se había avanzado, la nueva Liga Regional Cadete Femenina de Fútbol supone un punto de inflexión. Por primera vez, 22 equipos de toda la comunidad disputan una competición estable de máximo nivel regional, con más de 400 jugadoras en liza. La estructura en tres grupos atiende a criterios de proximidad y permite que el fútbol femenino tenga presencia en toda la geografía autonómica.​

El objetivo es doble: dar visibilidad al deporte femenino y reducir el abandono de la práctica deportiva en la adolescencia. El buen momento del fútbol femenino en España ofrece un marco propicio para consolidar referentes y ofrecer a las chicas un recorrido competitivo claro desde la etapa escolar.​

Del patio a los campeonatos

El programa funciona también como cantera ordenada del deporte autonómico. Del Campeonato Regional saldrán alrededor de 700 chicos y chicas que integrarán las selecciones de Castilla-La Mancha en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA), junto a sus cuerpos técnicos. Todos contarán con equipación, transporte, alojamiento, manutención y seguro deportivo.​

Para competir en los CESA es imprescindible haber participado en el Campeonato Regional, lo que refuerza la importancia de "Somos Deporte 3-18" como puerta de acceso a la élite escolar. Además, se programan concentraciones de tecnificación de las selecciones territoriales en función de la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a las citas nacionales.​

Plan Áurea: la apuesta por el talento

La tecnificación tiene nombre propio: Plan Áurea de Tecnificación Deportiva. Bajo este paraguas se articulan dos líneas de trabajo: el programa "Selección Castilla-La Mancha", centrado en la detección del talento en los centros educativos mediante mapas de capacidades, y el programa de tecnificación para selecciones territoriales, orientado a desarrollar ese talento y aumentar el rendimiento en categorías infantil y cadete.​

Esta estructura permite que el talento no dependa solo del código postal o del club al que se pertenezca, sino que se identifique y acompañe desde el propio sistema educativo, en coordinación con las federaciones deportivas. Así, el itinerario se completa: de la iniciación y la participación masiva, a la detección de potencial y la preparación específica para los grandes campeonatos.​

La gran cita de Novés

Entre las finales regionales, este año el campo a través ocupa un lugar especial. La gran cita se celebrará el 13 de diciembre en Novés (Toledo) y reunirá a unos 620 deportistas y 110 equipos, que habrán superado previamente las pruebas provinciales clasificatorias.​

Más allá de las medallas, este tipo de finales convierten a los municipios sede en puntos de encuentro del deporte escolar, movilizando a familias, clubes, centros y administraciones.

Es la imagen más visible de un programa que, cada fin de semana, apuesta por la actividad física y la salud pública, pero también tiende redes de convivencia y participación en toda Castilla-La Mancha.