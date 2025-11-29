Julio Rey, Abel Antón o Martín Fiz acudirán a la puesta de largo del primer maratón de Toledo la próxima semana

Abel Antón y Martín Fiz en la Carrera Nocturna de Toledo celebrada el pasado mes de octubre.

El próximo viernes 5 de diciembre, el edificio Envases de Cartón del campus que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene en la Fábrica de Armas de Toledo acogerá una jornada titulada I Foro Maratón Toledo que servirá como marco de la presentación de esta prueba deportiva que por primera vez se celebrará en la capital.

Como ya avanzó el alcalde, Carlos Velázquez, en el Debate sobre el Estado del Municipio, esta prueba tendrá lugar en noviembre de 2026 y "unirá todos los barrios" de la capital.

Uno de los platos fuertes de la jornada será la mesa redonda titulada 'Leyendas y Reyes del Maratón', en la que participarán cuatro de los mejores maratonianos españoles de todos los tiempos: el toledano Julio Rey (récordman español de maratón durante 14 años), Abel Antón (doble campeón del mundo en 1997 y 1999), Martín Fiz (campeón del Mundo en 1995 y subcampeón en 1997) y Alberto Juzdado (bronce en el inolvidable Campeonato de Europa de 1994 en el que, junto a Martín Fiz y el fallecido Diego García, España copó el podio).

Estos cuatro históricos atletas también recibirán un homenaje en la Escuela Central de Educación Física durante la tarde.

El foro arrancará con el acto inaugural a cargo de Carlos Velázquez y de Rebeca Rubio, vicerrectora de Proyección Universitaria de la UCLM que dará paso a la mesa redonda 'Turismo Deportivo' en la que participarán José Manuel Mejorada, Capi Teijeiro (Bikilamanjaro), Ángel Gómez (Cerro del Bú) y Juan López (Club Atletismo Toledo).

La siguiente mesa, titulada 'Toledanos en el Maratón', tendrá como protagonistas a Fernando Fernández Gaitán, José Luis Díaz-Toledo, Juan Carlos Montero, Ricardo Ortega, Juan Francisco Romera y Vanesa Veiga.

Presentación

La presentación del Maratón de Toledo, que se prevé hacia las 12:45 horas, servirá para conocer todos los detalles de la prueba como recorrido y fechas definitivos.

La clausura del foro coincidirá con la proyección de la película 'La Madrid el Cordero'.