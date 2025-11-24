"Del Congreso de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha nos llevamos muchas ideas para aplicar en el aula"

Un momento de la conferencia 'El empleo cualificado en el sector deportivo y las nuevas formas de empleo' pronunciada por el doctor Victor Jiménez.

Castilla-La Mancha ha vuelto a situarse este fin de semana en la vanguardia del deporte y la salud. Por segundo año consecutivo, la Residencia para Deportistas que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) posee en Alcázar de San Juan ha acogido el Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte. Un encuentro que hace un año nacía con motivo de la celebración de la Región Europea del Deporte y que se ha consolidado por su acogida entre los profesionales y la alta calidad de sus ponentes.

Durante dos días, expertos en educación física, nutrición, deportes alternativos, inclusión, empleo, fisiología deportiva y salud han acercado a los cerca de 120 inscritos los últimos avances que se han producido en sus ámbitos de estudio y trabajo.

Precisamente, la visión multidisciplinar y transversal del congreso ha sido uno de los principales motivos que han empujado a muchos de estos asistentes a enrolarse y participar en un encuentro que ha combinado las clases teóricas con talleres prácticos.

"Está siendo muy provechoso. Por ejemplo, la parte de los nuevos deportes alternativos es muy interesante para después poder aplicar ideas en el aula", asegura Pedro, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, y profesor de Educación Física en Campo de Criptana (Ciudad Real).

En este sentido, también destaca lo "completo" del programa de un congreso que toca temas "muy interesantes" para él como "nutrición o fisioterapia" más allá de "la parte más educativa, que es la que está más pegada a mi formación".

Un momento de la ponencia 'Mitos de la nutrición deportiva y la actividad física' pronunciada por el profesor de la UCLM Javier Díaz-Lara.

Una visión que también comparte José María, licenciado en la primera promoción de Actividad Física y Deporte en la Facultad de la UCLM en Toledo y profesor de educación física en el IES Isabel Martínez Buendía de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

"Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. A mí, por ejemplo, más allá de cuestiones educativas, estoy muy interesado en temas como la nutrición o el trabajo de la fuerza en niños, cuyos beneficios cada vez son más evidentes", apunta.

Pedro y José María durante el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte en Alcázar de San Juan.

De manera paralela, destaca el papel esencial que tienen este tipo de encuentros para "estar actualizado" en campos como el de los deportes alternativos donde "cada año surgen nuevas disciplinas". Por eso, subraya que además de las conferencias, los talleres prácticos también son muy provechosos a la hora de adquirir conocimientos en materia de "juegos modificados, modelos de educación deportiva o juegos".

Este tipo de formaciones no solo interesa a docentes en activo, sino también a otros que están en pleno proceso de formación. Este es el caso de Cristina, graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Facultad de la UCLM en Toledo, doble máster en investigación y profesorado, y que actualmente oposita para convertirse en profesora.

Esta inscrita destaca que uno de los comentarios más extendidos entre los participantes es lo "ameno" que les está resultando la adquisición de conocimientos.

"Las ponencias se nos han pasado superrápidas porque son muy interesantes. Si a eso le unes que puedes combinar con parte práctica, que al final no deja de ser recoger información de otra manera, hace que el conjunto sea muy interesante", asegura.

Cristina, otra de las participantes en el congreso.

Desde su prisma, destaca la formación extra que ha adquirido en materia de inclusión. "En la carrera tuve una asignatura que era deporte adaptado y por eso me ha sido muy útil seguir recibiendo nuevos conocimientos y actualizaciones que están surgiendo", añade.

Colofón con tres deportistas de élite

Tras dos intensas jornadas de trabajo, el colofón a esta segunda edición del Congreso Internacional de Deporte y Actividad Física de Castilla-La Mancha ha corrido a cargo de tres de las deportistas más destacadas de la región, las velocistas Hermi Parra y Paula Sevilla, ambas naturales de La Solana (Ciudad Real) y la triatleta María Varo, afincada en Sonseca (Toledo).

Las tres, en una mesa redonda titulada 'Vidas en el Deporte – Excelencia y Sacrificio' han acercado a los participantes sus experiencias como deportistas de primer nivel.

Un broche de oro que ha redondeado la programación de un evento que en esta segunda edición se ha consolidado aún más y tiene visos de convertirse en uno de los grandes referentes a nivel nacional e internacional sobre deporte y actividad física.