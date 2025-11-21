Carlos Yuste: "No es razonable que en las 41 federaciones de Castilla-La Mancha solo haya tres presidentas"

Carlos Yuste (Pedro Muñoz, 1982) es la persona encargada de regir los designios del deporte en Castilla-La Mancha. Diplomado en Magisterio por la UCLM, también ha sido jugador profesional de balonmano y posteriormente entrenador. Desde los banquillos dio el salto a la política, primero como concejal en su pueblo natal y desde 2021 es director general de Juventud y Deportes en el Gobierno regional.

Entre sus atribuciones, se encuentra la actualización de la actual Ley del Deporte de Castilla-La Mancha, una nueva normativa en la que se recogerá una realidad deportiva que demanda más peso de la inclusión y del sector femenino. Precisamente, una de las herramientas que señala para lograr esta igualdad, es la organización de congresos como el de Actividad Física y Deporte que este viernes y sábado se celebra en Alcázar de San Juan.

Pocos minutos después de la inauguración de este evento, Carlos Yuste ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la que toma el pulso al ecosistema deportivo de la región.

Carlos Yuste, director general de Juventud y Deporte de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Nos encontramos en la apertura del Congreso Internacional sobre Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha. ¿Qué valoración hace de esta segunda edición?

Este congreso se celebró el pasado año por primera vez dentro del programa 'Castilla-La Mancha, Región Europea del Deporte' que contó con 6.500 actividades que dieron cabida a más de 500.000 participantes. Pero queríamos que no fuera solo flor de un día o de un solo año. No queríamos que ese legado de Región Europea se perdiera en el tiempo y para nosotros el Congreso Internacional era muy importante. Queríamos que se consolidara y que tuviera una segunda edición.

Y bueno, como punto de partida para esta segunda edición, la valoración es muy positiva porque, como habéis podido ver desde el principio, prácticamente tenemos llena el aula. Esta simbiosis que hemos tenido con el Centro Regional de Profesorado, que hace que tanto la parte o el ámbito educativo-deportivo como el más enfocado al alto rendimiento o al rendimiento deportivo, se vean en el mismo congreso, pues da resultado. Al final son casi 120 participantes inscritos y hemos tenido que cerrar inscripción.

Esta entrevista coincide con la comparecencia del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, para desgranar las partidas del presupuesto de 2026 en las Cortes regionales. ¿Cuáles son las principales líneas en materia deportiva?

Nosotros desde el presupuesto de Deportes dentro de la Consejería lo que hacemos es dar cobertura, dar ayudas. Ahí tenemos cuatro líneas muy diferenciadas: eventos deportivos, deportistas de élite, clubes que están compitiendo en categoría nacional y también federaciones que estarán por encima de los 4 millones de euros.

Además, la joya de la corona como bien ha dicho la viceconsejera en la intervención de la inauguración del congreso, es el programa 'Somos Deporte', una inversión que, con colaboración de las diputaciones, supera los 5 millones de euros.

Un momento de la entrevista a Carlos Yuste. Javier Longobardo

Al final, este programa supone plantar la semilla que sembramos en los más jóvenes para que a futuro podamos recoger ese fruto tanto en nuestros clubes de categoría nacional como nuestras selecciones territoriales que compiten en los Campeonatos de España o simplemente en el ámbito de la actividad física. Que se inicien en el mundo del deporte y que tenga ese retorno, esa repercusión en su bienestar y su salud a futuro.

Hablamos de 5 millones de euros que unidos a los 4 millones en la línea de ayudas, más también la inversión en infraestructuras, pues supone dar cobertura al tejido deportivo de Castilla-La Mancha.

"Antes de que termine 2025 tendremos novedades sobre la Ley del Deporte"

A nivel deportivo, el presidente Emiliano García-Page ya avanzó una actualización de la Ley del Deporte de Castilla-La Mancha para, entre otras cosas, blindar la inversión en esta materia. ¿En qué punto se encuentra este asunto?

Como bien dices, que tengamos una nueva Ley del Deporte es un compromiso del propio presidente que viene a rebufo de la nueva ley que el Estado sacó o aprobó hace relativamente poco. En este sentido, te puedo avanzar que antes de que termine 2025 tendremos novedades.

Tenemos un primer borrador prácticamente definido dentro de ese feed-back que mantenemos con agentes del sector y estamos viendo algunos temas jurídicos para dentro de poco tener en nuestras manos una primera versión pública que cualquier deportista profesional de este ámbito lo pueda ver y valorar.

¿Puede avanzar alguna novedad que vaya a recoger ese borrador?

Tendremos muy en cuenta todo lo que tenga que ver con el ámbito inclusivo, con la actualización de las necesidades de nuestros deportistas, no solo a lo que teníamos previsto allá por el 2015 en la anterior ley, sino que atienda a las necesidades reales actuales que estaba dando mucho deporte con discapacidad, a los eSports, deporte inclusivo, la igualdad o la perspectiva de género.

Tendrá mucho que ver que las mujeres empiecen a tomar peso en este sector, no solo en la práctica, sino también donde se toman las decisiones en los ámbitos directivos. Ya no solo hablo de las administraciones que ya lo tienen, sino también de las federaciones.

Entrevista a Carlos Yuste. Javier Longobardo

Durante la apertura, Carmen Teresa Olmedo ha dicho que la participación femenina en 'Somos Deporte' llega al 35 %. Si esa pujanza femenina no se refleja en puestos directivos, ¿a qué aduce ese techo de cristal?

La cuestión precisa un análisis más profundo. No es tan sencillo como que las federaciones no quieran tener más mujeres. No, no es así. Como bien dices, el 35% de los chavales que tenemos haciendo deporte entre los tres y los 18 años son chicas. Pero es verdad que perdemos mucha participación a partir de los 16, 17 años en adelante. Eso supone que en muchos estamentos de las federaciones no encuentran mujeres y al final las asambleas se nutren de esos estamentos: jugadoras, juezas, árbitras, entrenadoras... Muchas veces los presidentes nos transmiten que de donde no hay no se puede sacar.

Pero nosotros queremos darle la vuelta a la tortilla porque también en otros sectores ya lo están haciendo y están teniendo buenos resultados. De una forma u otra tenemos que intentar que las que tengamos participen de esas asambleas, de una forma u otra.

No es razonable que de esas 41 federaciones que tenemos actualmente en Castilla-La Mancha solo haya tres presidentas. Tenemos que seguir dándole una vuelta a que en las juntas directivas de las federaciones tengan cada vez más peso las federadas. Para eso hay que trabajar como trabajamos hace varios años, en que juezas o entrenadoras se formen en congresos de este tipo y cada vez más formen parte de estamentos deportivos, estén en las asambleas y puedan terminar formando parte de las juntas directivas.

Es clave suministrar de mujeres en las asambleas federativas para que luego tengan peso en las juntas directivas.

En el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente Page avanzó la puesta en marcha del programa 'Aurea' de apoyo a deportistas olímpicos. ¿Qué nos puede contar sobre esta iniciativa?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en los dos últimos Juegos Olímpicos, Tokio y París, España ha tenido medallistas que tenían vinculación directa con Castilla-La Mancha y formaban parte de la convocatoria de ayudas a deportistas de élite de la región. Se me ocurren nombres como Sandra Sánchez o Adriana Cerezo, entre otros.

Como continuación a esto, el presidente comprometió este nuevo programa de tecnificación y seguimiento en el que queremos que instalaciones como esta, la Residencia para Deportistas de la FFCM, sirvan para hacer ese acompañamiento de nuestros mejores deportistas en varias modalidades que estén en itinerario para el próximo ciclo olímpico. Que se beneficien de estas tecnificaciones y de la mejor formación posible a futuro.

"No queremos que el programa Aurea de apoyo a deportistas olímpicos se quede sólo en lo económico"

Por supuesto, contemplamos que entren dentro de estas ayudas deportistas de élite como ya estaban entrando los medallistas anteriores, pero no queremos quedarnos solo en lo económico, sino deportistas y entrenadores vean en Castilla-La Mancha un sitio donde se pueden formar.

Superado el ecuador de la legislatura, ¿qué balance hace de estos más de dos años?

El tiempo pasa volando y en política todavía mucho más (risas). Estos dos primeros años han estado marcados por programas como la Región Europea del Deporte. Focalizó gran parte de ese primer tramo de la legislatura con más de 500.000 participantes no solo a participantes en grandes ciudades, sino que también llegando prácticamente a todo el medio rural, a muchas poblaciones donde por primera vez hacían promociones deportivas.

Estimamos —una consultora externa estimó— que 67 millones de euros habían retornado a nuestra región a través de este programa y que lo que suponía incremento del PIB y de creación de puestos de trabajo. Entonces, en ese primer ciclo de legislatura, hacer un balance sin mencionar y sin tener en cuenta la Región Europea del Deporte es muy difícil y creo que viéndolo ya con cierta perspectiva, fue todo un éxito del que tenemos que estar orgullosos.

"Castilla-La Mancha Región Europea del Deporte supuso un retorno de 67 millones de euros"

A partir de ahí, es cierto que en nuestro programa 'Somos Deporte', esas actualizaciones que le estamos dando, el crecimiento, el incremento de modalidades deportivas, pues creo que también hace un balance importante. Estamos creciendo en la base y estamos creciendo en este modelo deportivo que tenemos en cuanto al deporte escolar, que es único en España, solo comparable, o algo comparable, con Navarra, en el que creamos simbiosis con las federaciones deportivas para, haciéndoles partícipes del programa, los deportistas no tengan que federarse.

Esto no pasa en otras regiones y hace que aseguremos la accesibilidad a cualquier deportista o club de Castilla-La Mancha para ser campeón regional. En otros lugares tienes que pasar por la vía federada o por la vía de la competición federada únicamente. Aquí, viva donde vivas, desde el pueblo más pequeño de Castilla-La Mancha que tenga la modalidad de deportes de equipo como puede ser balonmano, fútbol, baloncesto, o que tenga escalada o atletismo, cualquier atleta pueda ser campeón del mundo sin necesidad de pasar por el ámbito federativo.

Entonces creo que el balance es muy positivo, aunque sean programas instaurados y que no pueden parecer a priori novedosos. Pero sí es verdad que las actualizaciones que estamos haciendo con ellos nos hacen estar en la vanguardia a nivel nacional.

En el ámbito educativo, de la formación en los colegios nos pasa igual con los Proyectos Escolares Saludables y con el Observatorio de Actividad Física en el Deporte del que precisamente David Gutiérrez, el ponente que está en este momento hablando.

Carlos Yuste, director general de Deportes. Javier Longobardo

Creo que es para estar orgullosos. Por supuesto que hay mucho que trabajar y muchas cosas que mejorar, pero estamos siendo muy eficientes con los recursos que tenemos. Llegamos a muchos profesionales y muchos deportistas.

Castilla-La Mancha es una región muy extensa, con grandes contrastes entre zonas urbanas y otras en riesgo de despoblación. ¿Cómo se gestiona esta situación?

Es evidente que la realidad de núcleos urbanos o corredores que están creciendo tan rápido es muy distinta a la de zonas rurales en las que prácticamente, año tras año, estamos viendo un descenso de natalidad que nos hace creer que deportes tan instalados como el fútbol no tengan chavales suficientes para sacar equipo en los sitios donde históricamente siempre ha habido equipo.

Esa es la realidad en la que nos tenemos que ver y tenemos que afrontarla, que todo esto tenga cabida en el mismo programa. Esa es la realidad, es un reto, pero no solo desde el ámbito deportivo, sino desde el reto demográfico y desde el reto del desarrollo rural. Se están haciendo muchas cosas para ello.

Una muy curiosa, porque tiene mucha relación con el desarrollo rural a través del deporte, fue la primera edición de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha. Se puso en marcha a través de fondos vía fondos de Desarrollo Rural y realmente es que a través del evento deportivo pusimos el ejemplo de cómo se podía dinamizar las zonas rurales con el deporte. Seguí todas las etapas y era curioso ver cómo pasamos por poblaciones de la Serranía de Cuenca, el Alto Tajo o la Manchuela en las que en las carreteras había más espectadores que habitantes censados en el pueblo.

Resultó un éxito hacer caso y llamar a la puerta de los ayuntamientos a decirles: "Oye, que vamos a pasar por ahí y vamos a hacer una etapa. Hay una salida de etapa y una llegada en tu población". Ha valido. Me parece interesante por que ahora son los propios ayuntamientos los que nos llaman diciendo: "Oye, que estamos aquí para la segunda edición".