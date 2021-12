2-0 | El Albacete vence al Alcoyano y sigue en la parte alta

Sigue el Albacete intratable en el Belmonte, donde ha ganado todos sus partidos a excepción de un empate ante el Betis B. Los manchegos, que llegaban al partido de hoy tras el empate ante el Sanluqueño en liga y la victoria copera ante el Ferrol, han vuelto a ser superiores a su rival y han vencido merecidamente a todo un Alcoyano que también está en la parte alta de la clasificación.

En el minuto diez de partido llegaban la primera ocasión para el equipo local, el protagonista del partido en Copa y canterano Dani González, cabeceaba un balón dentro del área que ponía en serios apuros al guardameta del Alcoyano José Juan, el balón dio en el palo y Manu Fuster estuvo a punto de llegar al rechace. La réplica del Alcoyano llegó poco después, el ex del Albacete Jona, tuvo la oportunidad de adelantar a los visitantes. Minutos más tardes, un disparo de Ángel Sánchez puso a prueba los reflejos del portero local Bernabé. Y poco antes del descanso, un disparo de Sergi García fue atajado por José Juan.

Tras los primeros 45 minutos, el Albacete salió mucho mejor al partido y en menos de tres minutos se puso por delante en el marcador, Rubén Martínez aprovechaba un centro de Fran Álvarez, y el jugador del equipo manchego no perdonaba dentro del área y hacía el 1-0 en el marcador. Siguió intentándolo el Albacete en busca de ampliar diferencias y estuvo a punto de hacerlo en muchas ocasiones, primero con una muy buena jugada de Dani González y luego con disparos posteriores de Sergi García, Manu Fuster y Fran Álvarez. Ya en el 75 llegó la sentencia, Diegui fue derribado dentro del área y el árbitro pitó penalti, Manu Fuster no fallaba desde los once metros y ponía el 2-0 definitivo.

Por tanto, victoria importante del Albacete que le hace seguir escalando puestos en la clasificación. La próxima cita para el conjunto albaceteño será la visita a tierras murcianas donde se medirá al UCAM.

Sigue los temas que te interesan