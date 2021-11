El Incarlopsa Cuenca viaja a Puente Genil en busca de romper la mala racha

Después de tres derrotas seguidas, el Incarlopsa Cuenca de Lidio Jiménez necesita recuperar la senda y volver a sumar puntos, para ello visita este domingo a las 13.30 horas al Ángel Ximénez Puente Genil en el pabellón ‘Alcalde Miguel Salas’.

Segundo encuentro de la semana para ambos equipos, donde los conquenses llegan después de perder en Irún y los cordobeses tras imponerse al Frigoríficos Morrazo, lo que le ha hecho sumar 11 puntos y situarse tres por encima del Incarlopsa, querrán también los andaluces volver a puntuar como locales, ya que en casa han perdido los últimos tres partidos y llevan sin ganar desde el 24 de septiembre, cuando ganaron al Abanca Ademar León.

Aunque el entrenador conquense, Lidio Jiménez, cree que deben mirarse ellos mismos, y no cometer los errores en los que están cayendo. “Hay que intentar sumar en otro campo complicado, pero como dije el otro día ya no se trata del rival, se trata de nosotros, de ver esas lagunas que tenemos en el juego que no vuelvan a pasar, porque son lagunas que nos están costando muchos puntos y nos está pasando en todos los partidos”, apuntaba.

La mala racha de su equipo no la quiere excusar por cansancio. "Todos estamos en las mismas circunstancias y recurrir a la excusa del descanso no me vale, ellos vienen de un viaje largo en Cangas y un partido duro, hay que ir a ganar sin ningún tipo de excusa".

Volverán a tener la baja de Carlos Fernández, que ya ha entrado en la recta final de su recuperación, en un choque que arbitrarán Colmenero Guillén y Rollán Martín y que se podrá ver por la aplicación de LaLigaSport.

