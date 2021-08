Luis Molina, el triatleta castellano-manchego que ha preparado a un deportista paralímpico para Tokio

Tras el final de los Juegos Olímpicos, el mundo del deporte nos cita con otro evento igual de emocionante: los Juegos Paralímpicos. Esta vez, tras un año de aplazamiento debido a la pandemia, serán en Tokio, a partir del martes 24 de agosto.

Cuatro años, más uno, ha sido el tiempo de espera de los deportistas paralímpicos españoles, dedicado a la preparación constante del evento. Y ayudando, detrás de ellos, han estado los equipos de entrenamiento.

En uno de estos se encuentra el castellano-manchego, Luis Molina. Nacido en Calzada de Calatrava, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, Luis forma parte del Jota Blind Team, como deportista de apoyo del triatleta José Luis García Serrano, por el Comité Paralímpico Español. Debido a la situación pandémica, el calzadeño no podrá acudir a los Juegos, ya que solo irá una persona acompañando a Jota, pero sin duda, su trabajo estará reflejado en cada paso del deportista.

Foto: Luis Molina

¿Cómo comienza todo?

Luis Molina comenzó en este mundo en su pueblo natal, jugando a deportes colectivos con los demás niños. Todo cambia cuando, en su último año de Bachillerato, se apunta con unos amigos al Quijote Series de Triatlón. “Tuvimos que nadar, hacer bici de montaña y correr, y gané la competición”. Se dio cuenta de lo que le gustaba ese deporte porque, explica, solo dependía de él.

A sus 24 años, y graduado en Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas y en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, cuenta con la beca de la Universidad Francisco de Vitoria como deportista de alto rendimiento. Llegar a donde está no ha sido un camino de rosas y, con la ayuda de estas becas, de su trabajo como entrenador personal y de sus padres, ha podido compaginar la vida profesional y la personal.

La iniciativa de alto rendimiento comienza hace dos años, cuando empieza en el equipo de Jota para ayudarlo con los Juegos. Empezó de sparring para los entrenamientos y, ahora, pertenece al Plan ADOP, como deportista de apoyo.

“A Jota lo conozco hace dos años, cuando me da la oportunidad de entrenar en un club de Madrid. Apuesta por mí para ser entrenador de triatlón para niños y adultos en el club. Fue una oportunidad de crecer y no pensé que podría confiar en mí para ser su deportista de apoyo en el día a día”, afirma Luis.

Foto: Luis Molina

Expresa que es una experiencia clave para comprobar lo difícil que es llegar al más alto nivel. Además, destaca tres valores fundamentales que ha aprendido en este tiempo: constancia, compromiso y trabajo en equipo. “Es una pasada tener la oportunidad de estar al lado de personas que representan a España en unos Juegos Olímpicos”, añade.

El entrenamiento

Molina manifiesta que sus entrenamientos son “fáciles”. Explica que Jota y él entrenan casi todos los días juntos. “Nadamos seis o siete días en semana y alternamos bicicleta con carreras y días de gimnasio. En la piscina es totalmente autónomo, pero en bici montamos en un tándem específico de competición para los deportistas ciegos. Para correr, usamos una cuerda y vamos de la mano y, por último, en el gimnasio, solo guiamos a Jota en las máquinas”, expone.

Foto: Luis Molina

Según Luis, en total, son unas 20 horas semanales como mínimo y ha destacado el papel de Nacho Jiménez, que lleva la planificación de entrenamientos. “Es el que da forma a este proyecto”, proclama.

El equipo

“Me llevo unos recuerdos e historias muy bonitos por haber podido formar parte del equipo paralímpico español. Te das cuenta de la suerte que tenemos de que nuestras afecciones solo sean dolor en una pierna o en un brazo. Estar cerca de estos deportistas es una pasada y cuando lo vea en la tele se me van a saltar las lágrimas porque yo he sido uno más. Todos ellos te aportan y, haber vivido concentraciones, viajes y anécdotas juntos, me ha enseñado que para ser deportista profesional tienes que tener ciertos valores muy claros”, explica Molina.

Afirma que han sido un equipo de cuatro y han trabajado en consecuencia. “Hemos pasado por baches como la suspensión de los Juegos. Todo esto te enseña que la vida no es fácil y siempre va a haber piedras en el camino, pero, trabajando en equipo, las cosas salen adelante”, opina el castellano-manchego.

Foto: Luis Molina

La competición y el futuro

“Partiendo de la base de que Jota no es favorito para el oro, va a dar mucha guerra y puede pelear las medallas”, expresa. Cuenta que la competición será muy reñida y décimas de segundo pueden decidir los seis primeros puestos, debido al gran nivel que hay.

“Pero, ¿por qué no soñar con el oro? Sería un fantástico broche final a esta etapa e inicio de la siguiente”, destaca, aunque explica que el premio es poder mirar hacia atrás y haber disfrutado del camino con ellos. “Para mí, que esté ahí y haber podido ayudar en ello ya es un oro”, asegura.

Para terminar, Luis explica que su futuro depende de José Luis, ya que él seguirá apoyando el proyecto al 100%. “Poder estar cerca de Jota siempre suma. Yo estaré dispuesto a preparar París 2024 y los que vengan detrás”, manifiesta.

En el mismo sentido, a nivel personal, quiere seguir creciendo con su actual entrenador, Ignacio Jiménez, que lo ha llevado estos años a ver cómo mejoran sus resultados. “Quiero seguir progresando para competir en la élite el tiempo que pueda. Cuando me retire y eche la vista atrás, ante todo, quiero ver que he disfrutado de las competiciones, los entrenamientos y de los buenos amigos que me he llevado en este gran deporte que es el triatlón”, concluye Luis.

Sin duda, su labor combina esfuerzo y solidaridad. Jota no puede tener mejor apoyo para esta cita paralímpica. Ganas, trabajo, constancia e ilusión, con esencia castellano-manchega.

