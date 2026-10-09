El sindicato CSIF convoca una huelga en la educación de Castilla-La Mancha para el miércoles 9 de diciembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado al profesorado no universitario de Castilla-La Mancha a una jornada de huelga el próximo miércoles 9 de diciembre, el día posterior al puente festivo de la Constitución. Una protesta con la que pretende forzar al Gobierno regional a negociar mejoras laborales y recuperar derechos que, según denuncia la organización, siguen recortados desde 2010.

Esta convocatoria llega después de la huelga educativa celebrada en Castilla-La Mancha en septiembre de 2024. CSIF considera que desde entonces la situación no ha experimentado cambios suficientes y advierte de que el acuerdo de mejoras firmado entre la Consejería de Educación y los sindicatos UGT, CCOO y Anpe, con medidas previstas hasta el 31 de agosto de 2028, deja parte de las reivindicaciones pendientes para después de las próximas elecciones autonómicas.

La huelga del 9 de diciembre llegará después de varias semanas de movilizaciones en las cinco provincias de la región. La primera concentración tendrá lugar el 28 de octubre ante la Consejería de Educación, mientras que durante noviembre las protestas se trasladarán a las delegaciones provinciales.

"La realidad es que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España", ha sostenido durante una rueda de prensa el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, que ha calificado el pacto suscrito entre la Junta de Comunidades y los sindicatos firmantes de "cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes".

CSIF sostiene también que algunas de las mejoras recogidas en el acuerdo educativo ni siquiera cuentan con financiación, como los planes integrales para el profesorado interino y los docentes mayores de 55 años.

"¿Por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional? ¿Por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha?", se ha preguntado Martínez durante una rueda de prensa.

"Les hemos ofrecido movilizarse, pero una vez más han quedado retratados y es el profesorado el que tiene que verlo y movilizarse", ha añadido el responsable de CSIF.

Subidas salariales y recuperación de derechos

Entre las principales reivindicaciones de CSIF figura la recuperación del poder adquisitivo de los docentes mediante una subida del complemento autonómico. El sindicato considera insuficientes las mejoras retributivas generales previstas y pone como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde la movilización sindical ha permitido acordar un incremento de 200 euros mensuales en ese complemento.

CSIF reclama además el reconocimiento del sexto sexenio y una remuneración adecuada para las tutorías, coordinaciones, jefaturas y otras responsabilidades que asume el profesorado.

Otra de las exigencias es una reducción efectiva de la carga lectiva para los docentes mayores de 55 años. CSIF contrapone la situación de Castilla-La Mancha con la de comunidades como Extremadura, Castilla y León, Aragón, Cataluña y el País Vasco, donde existen medidas de reducción horaria vinculadas a la edad.

La organización también exige mejorar las condiciones del profesorado interino. En concreto, reclama el pago del verano completo a quienes hayan trabajado al menos cinco meses y medio, frente al requisito de ocho meses ininterrumpidos que, según denuncia, se aplica actualmente en Castilla-La Mancha.

A ello suma la necesidad de reconocer proporcionalmente los periodos de trabajo inferiores, garantizar la continuidad de las sustituciones y avanzar hacia un sistema de adjudicación de plazas más flexible. CSIF cifra en el 30,8 % la tasa de temporalidad del profesorado en la comunidad autónoma.

Menos burocracia

La convocatoria también incluye reivindicaciones relacionadas con la organización de los centros. CSIF denuncia una carga burocrática excesiva y reclama que la Administración publique un inventario de las tareas eliminadas, las horas de trabajo ahorradas y las duplicidades suprimidas. A su juicio, plataformas como EducamosCLM y las nuevas aplicaciones siguen trasladando tareas de gestión a los docentes y equipos directivos.

En materia educativa, el sindicato pide un calendario para reducir las ratios en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como actualizar las plantillas y reforzar los apoyos en Infantil y atención a la diversidad.

Entre sus demandas figuran también el despliegue efectivo del segundo orientador, más recursos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería, además de medidas específicas para las aulas TEA y la atención a la salud mental.

CSIF reclama igualmente una mayor protección frente a las agresiones y los riesgos psicosociales, y denuncia la falta de inversión en Formación Profesional, Formación de Adultos y escuelas oficiales de idiomas.

Climatización

Por último, el sindicato exige climatizar todas las aulas de Castilla-La Mancha. Considera que los desacuerdos entre las administraciones responsables están retrasando las actuaciones necesarias y mantienen centros educativos sin soluciones adecuadas frente a las temperaturas extremas.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, ha resumido el malestar de la organización: "Son tantos los motivos que hay que decir basta después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa".

El representante sindical ha denunciado también que los problemas estructurales siguen sin resolverse y sostiene que la falta de inversión perjudica tanto a los profesionales como al alumnado. "La educación debería ser un pilar intocable y no lo es", ha afirmado.