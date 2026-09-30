La UCLM ofrece 230 becas de colaboración para alumnos de grado y máster con ayudas de hasta 320 euros al mes

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha abierto el plazo de solicitud de becas de colaboración en servicios destinados a alumnos de grado y máster para este curso académico 2026/2027.

La institución académica ha convocado 230 plazas en los cuatro campus y las dos sedes universitarias. Estas tendrán una duración de once meses y asignaciones mensuales de 320 euros para las que requieren quince horas de dedicación a la semana, y 160 euros para las siete horas y media semanales.

Hasta el próximo 15 de octubre, el estudiante de grado y máster que esté interesado podrá solicitar alguna de las 230 becas de colaboración en servicios que la UCLM ha convocado a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

De las 230 plazas, 227 contemplan una dotación económica para cada beneficiario de 320 euros mensuales por quince horas semanales de dedicación en régimen de compatibilidad con sus estudios.

En este sentido, las tres plazas restantes están adscritas al programa José Saramago/Extensión Universitaria con una dedicación de siete horas y media semanales y recibirán una dotación de 160 euros mensuales.

Las becas las podrán disfrutar de enero a diciembre de 2027. Así, las plazas incluyen la práctica totalidad de los servicios universitarios, desde la Biblioteca Universitaria, hasta el Área de Tecnología y Comunicaciones, pasando por las Oficinas de Relaciones Internacionales o los servicios de Deporte y de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad o la Unidad de Igualdad y Diversidad, entre otros.

La finalidad de estas becas radica en la formación práctica especializada de los y las estudiantes mediante la realización de actividades que estén directamente relacionadas con la rama de conocimiento de la titulación que estén cursando.

Las becas de colaboración están orientadas al aprendizaje y desarrollo práctico de competencias y habilidades en el ámbito concreto de la actividad que se realice dentro de la unidad de adscripción del becario. Todas las personas beneficiarias de estas becas tendrán alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, la convocatoria incluye un plan de formación justificativo de la beca que recoge los objetivos que se pretenden alcanzar, las competencias transversales y específicas que se adquirirán y las tareas o actividades a realizar.