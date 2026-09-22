De los Santos (PP) llega a Toledo y se ceba con Milagros Tolón: "Virreina", "irresponsable" o "la peor ministra"

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, ha arremetido este martes contra la toledana ministra Milagros Tolón, a quien ha señalado como "la peor ministra" y reprocha que su "única función" dentro del Gobierno de España sea "criticar a Page", al tiempo que le reclama que "tome de una vez por todas el mando" de Educación o que "dimita".

El dirigente 'popular' se ha desplazado hasta Toledo, ciudad de la que Tolón fue alcaldesa durante ocho años, acompañado por el actual alcalde, Carlos Velázquez, junto a parte de su corporación popular, y se ha referido a ella en numerosas ocasiones como la "virreina de Toledo" durante una atención a medios celebrada este martes en la plaza de Zocodover de la capital regional.

La presencia de De los Santos es cada vez más habitual en Toledo, donde en los últimos tiempos ha participado en distintos actos y comparecencias del Partido Popular.

Este nuevo acercamiento a la ciudad se ha producido en esta ocasión con la educación como principal asunto sobre la mesa y con el informe PISA como uno de los principales argumentos de las críticas del PP al Gobierno de España y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

"En el Gobierno solo carga contra Page"

De los Santos ha cuestionado que Tolón haya responsabilizado a las comunidades autónomas de parte de los resultados del informe PISA y ha defendido que el Gobierno central debe asumir su responsabilidad en materia educativa.

"En el Partido Popular no vamos a consentir que las comunidades autónomas sean señaladas de un desastre educativo que solo tiene un culpable y que se llama Pedro Sánchez", ha afirmado.

El dirigente del PP ha asegurado que los resultados del informe PISA muestran que España se encuentra por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea y ha vinculado esta situación con la aplicación de la LOMLOE.

Además, De los Santos ha cargado contra la ministra por sus críticas a García-Page y ha asegurado que su papel en el Gobierno de España se limita prácticamente a enfrentarse con el presidente castellanomanchego.

"Una ministra que de las tres que ha habido en el puesto, y esto era difícil, es sin duda la peor de las responsables de esta cartera", ha señalado, antes de afirmar que Tolón tiene como "única función en el Gobierno de España insultar al presidente regional".

"Es además una irresponsable y lo ha demostrado en el inicio de curso en la ciudad de Ceuta", ha añadido De los Santos, quien ha criticado que Tolón haya responsabilizado a las comunidades autónomas de los resultados PISA mientras, según ha defendido, existen problemas que dependen directamente del Gobierno central.

Las palabras de De los Santos llegan después de que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, descartara la semana pasada que Milagros Tolón vaya a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo. Sabrido señaló que la ministra está centrada actualmente en su labor al frente de Educación y que el PSOE contará con otros posibles candidatos.

Pese a este descarte, el PP ha vuelto a situar a Tolón en el centro de sus críticas y ha reclamado su dimisión. "Tome de una vez por todas el mando de ese ministerio o que dimita", ha insistido De los Santos, quien ha señalado que esta misma tarde se debatirá en el Congreso de los Diputados la reprobación de la ministra.

El vicesecretario nacional del PP ha relacionado esta petición con los resultados del informe PISA y también con la gestión del inicio del curso en Ceuta. En este último caso, ha puesto como ejemplo que uno de cada cuatro alumnos no pudo asistir a su centro educativo durante el primer día de clase, según los datos expuestos por el dirigente 'popular'.

De los Santos ha reprochado además que, ante esta situación, el Ministerio no haya desarrollado, según su versión, un protocolo específico para que profesores y equipos directivos sepan cómo actuar ante situaciones similares. También ha puesto el foco en los resultados de Ceuta y Melilla en el informe PISA, al tratarse de territorios cuya competencia educativa corresponde al Gobierno central.

Resultados PISA en Castilla-La Mancha

Junto a De los Santos ha intervenido también la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha centrado sus críticas en los resultados de la región en el informe PISA. Ambos han estado acompañados durante la atención a medios por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y otros representantes de la corporación municipal del PP.

Agudo ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de presentar los resultados "con aires triunfalistas" y ha defendido que los datos no permiten hablar de una situación de excelencia educativa en la región.

En concreto, ha señalado que Castilla-La Mancha se encuentra por debajo de los resultados de 2015 en materias como Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora. "Este es el resultado de 11 años de Gobierno de Emiliano García-Page en materia educativa", ha afirmado.

La dirigente 'popular' también ha vuelto a reclamar explicaciones sobre las denuncias de docentes y sindicatos relativas al proceso de selección de los alumnos que participaron en las pruebas PISA. Según ha señalado, estas organizaciones habrían advertido de una supuesta selección dirigida de estudiantes con el objetivo de alterar los resultados.

Agudo ha insistido en que, tres semanas después de que estas acusaciones trascendieran, el Gobierno regional todavía no habría dado explicaciones suficientes. "PISA está para medir la calidad educativa de los chavales, no está para que Page lo utilice como campaña publicitaria", ha sentenciado.