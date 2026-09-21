Las oposiciones de 2027 para los profesores de enseñanzas medias repartirán unas 800 plazas en Castilla-La Mancha

ANPE ha informado de que la convocatoria de oposiciones de 2027 acumulará las plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2025 y 2026, por lo que la previsión es que la oferta será de aproximadamente 800 plazas.

Según el sindicato, es importante aclarar que las 575 plazas y especialidades recogidas en la OEP de 2025 no constituyen la oferta definitiva de las oposiciones de 2027.

A las especialidades que aparecen actualmente se incorporarán las que se aprueben en la OEP de 2026. El número de plazas de cada especialidad será el resultado de sumar las correspondientes a ambas ofertas de empleo público.

Por ello, la futura convocatoria será más amplia tanto en número de plazas como en especialidades que la reflejada actualmente en la OPE de 2025.

ANPE se ha mostrado a favor de las amplias Ofertas de Empleo Público porque "permiten seguir avanzando en las mejoras contempladas en los acuerdos alcanzados y cumplen el objetivo fundamental de generar empleo docente estable".

Además, "Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con menor tasa de interinidad de España", una situación a la que han contribuido dichas ofertas de empleo público aprobadas con el apoyo de ANPE en los últimos años.

"ANPE ha sido el único sindicato que ha apoyado todas las ofertas desde 2016, convencido de que la mejor vía para reducir la temporalidad es convocar el mayor número posible de plazas y transformarlas en empleo estable. Con esta nueva oferta serán más de 9.000 las plazas aprobadas desde entonces", han expresado desde el sindicato.

Asimismo, ha asegurado que van a seguir exigiendo que las ofertas docentes se desliguen de las tasas de reposición y que cada año se apruebe el máximo número de plazas posible.

Y ha valorado que el calendario permita a los aspirantes conocer con antelación las próximas convocatorias y preparar los procesos selectivos con mayor previsión.

Acuerdo de Mejoras

ANPE también ha recordado la aplicación de las medidas incluidas en el Acuerdo de Mejoras firmado por el sindicato, entre ellas la plataforma de 'Adjudicaciones a la carta'; la no caducidad de la nota obtenida desde 2010 para la ordenación de las listas de aspirantes a interinidades; o el cómputo y cobro del periodo de verano para determinados adjudicados en septiembre y octubre hasta final de curso.

También la reducción de ratios; la reducción de horas lectivas del profesorado; la regulación de las reuniones telemáticas; y el incremento y mejora de los días de libre disposición, incluyendo un "canoso" más.

A estas se suman las del segundo bloque, firmado por ANPE y UGT, entre las que destacan dos especialmente importantes para el personal interino: la eliminación de la obligatoriedad de presentarse a las oposiciones para permanecer en la bolsa ordinaria de interinidades y el reconocimiento como tiempo de servicios de las vacaciones devengadas por sustitución.