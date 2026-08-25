Castilla-La Mancha concede ayudas a 341 escuelas para garantizar la gratuidad de la Educación Infantil de 2-3 años

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido nuevas ayudas a un total de 305 ayuntamientos de la región para garantizar la gratuidad de la Educación Infantil en el tramo 2-3 años, beneficiando a casi 6.800 alumnos.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha informado que la resolución se ha publicado este mismo martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y llegará a 341 escuelas infantiles.

Toledo será la provincia más beneficiada, ya que las ayudas llegarán a 109 ayuntamientos y beneficiarán a un total de 116 escuelas infantiles.

Le siguen Albacete, con 55 ayuntamientos y 73 escuelas; Cuenca, con 51 ayuntamientos y 54 escuelas; Ciudad Real, con 49 ayuntamientos y 52 escuelas; y Guadalajara, con 41 ayuntamientos y 46 escuelas.

14,6 millones de euros

Pastor ha explicado que para llegar a todos los municipios de la comunidad y llevar a cabo esta medida, la Junta va a destinar más de 14,6 millones de euros.

"Es una de las grandes apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar hacia un sistema educativo más accesible y facilitar la conciliación de las familias, además de favorecer la igualdad de oportunidades desde los primeros años. Y también generar empleo joven, femenino y del ámbito rural", ha destacado.

Además, ha asegurado que esta apuesta va a permitir "consolidar una red de Educación Infantil más cercana, pública y de calidad, con especial atención al medio rural, al tiempo que contribuye al asentamiento de población y al fortalecimiento de los servicios públicos en nuestros municipios".